Havnet i kryssilden - babyen Arthur ble skutt i mammas mage

Arthur lå fortsatt i mammas mage da han ble et tilfeldig offer for et væpnet oppgjør i slummen i Rio de Janeiro. Nå kjemper babyen for livet.

Fredag havnet Claudineia dos Santos Melo, som var 35 uker på vei, midt i kryssilden under en skuddveksling i favelaen i Rio de Janeiro.

Under hastekeisersnittet som fulgte, oppdaget legene at babyen også var truffet. Lungene og ryggraden hans var skadet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Legene opplyser at morens situasjon er stabil og ikke livstruende, men nyfødte Arthur klynger seg fortsatt fast til livet i en sak som har sjokkert brasilianerne.

Mirakel

– Vi hadde aldri sett noe slikt tidligere, sa sjefskirurg Rafael Lopes på en pressekonferanse mandag ved Moacyr Rodrigues de Carmo sykehuset hvor Arthur kom til verden.

Legene mener det er et mirakel at Arthur fortsatt lever, han puster ved hjelp av en respirator og er enn så lenge lammet fra livet og ned. Men legene sier det er for tidlig å si om lammelsen vil vedvare.

Ifølge appen «kryssild», en gratis app som Amnesty International i Brasil står bak, har det de siste 11 månedene vært gjennomsnittlig 13 skuddvekslinger hver eneste dag i Rios byområder. De fleste av disse skjer i åssidene rundt byen som er kontrollert av narkogjenger, skriver AP.

Mor og datter drept

Samme dag som høygravide Claudineia dos Santos Melo ble truffet, ble en eldre kvinne og hennes datter drept i favelaen Mangueira nær det ikoniske Maracana fotballstadion i Rio. Dette skjedde under en tre timer lang skuddveksling mellom politiet og kriminelle.

Marlene Maria da Conceicao (76), ble skutt og drept rett utenfor huset hvor hun bodde og hennes 42 år gamle datter Ana Cristina da Conceicao ble også truffet da hun prøvde å hjelpe moren.

– Regjeringen har gitt opp disse lokalsamfunnene, sa Washington Fortunato, leder i Mangueira favelaen, i de to kvinnenes begravelse.

Ifølge Rios Offentlige Sikkerhetinstitutt (ISP) mistet 920 mennesker livet i fjor under politi-rassiaer og patruljeringer i delstaten Rio de Janeiro, en av Brasils 27 delstater. Så langt i år, er antallet ofre opp 60 prosent, skriver AP.

– Jeg håper ingen familier må gjennomgå det vi gjør nå for det er alt for smertefullt, sa Arthurs onkel, Walter de Melo, da han fulgte guttens far som skulle registrere sønnens fødsel.

