Brasiliansk tv-kanal: Minst 50 drept i fangeopprør

Minst 50 personer er drept i et fengselsopprør i et fengsel i jungelbyen Manaus i Brasil, opplyser sikkerhetskilder til Globo TV.

Fengselsopprøret som tok livet av minst 50 personer startet søndag ettermiddag, og varte i 17 timer, ifølge den brasilianske regjeringen. Det melder den brasilianske tv-kanalen Globo TV.

Sergio Fontes, som er sikkerhetsleder i delstaten opprøret skjedde, forteller Globo at han frykter enda flere vil bli funnet døde.

En sikkehetskilde forteller nyhetsbyrået AP at opprøret ble slått ned mandag morgen.

Bakgrunnen for opprøret skal være en krangel mellom to rivaliserende gjenger.

Flere ble halshogd



Tolv fengselsbetenter og flere fanger skal ha blitt tatt som gisler. Ifølge Globo ble de siste gislene løslatt på mandag. Sikkerhetsmyndighetene melder at seks personer ble kastet ut av fengselet uten hode.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange fanger som klarte å rømme under opprøret.

Det brasilianske fengselssystemet har lenge blitt kritisert for at fengslene er overfylte og stadig rammet av opprør.

AP skriver at to av de største kriminelle gjengene i landet i fjor begynte å slåss om kontrollen i flere fengsler, og at det var et lignende fengselsopprør senest i oktober.