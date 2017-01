52 fanger på rømmen i Brasil

Over 150 fanger klarte å flykte i nok et voldelig fangeopprør i Brasil.

Det hele startet da en vakt konfiskerte mobiltelefonen til en fange i fengselet i Bauru nordøst for São Paulo. Det utviklet seg til et større opprør, hvor fangene blant annet satte fyr på fengselsceller.

Mange utnyttet da muligheten til å rømme. I alt skal 152 fanger ha rømt, men hundre er allerede pågrepet av militærpolitiet.

Brasil har den siste tiden vært preget av en rekke fengselsopprør, og over 130 fanger har blitt drept i landets fengsler hittil i år.

Politiet har imidlertid hatt store problemer med å få kontroll over de krigslignende tilstandene som hersker mellom narkogjenger i landets overfylte fengsler.

Da spesialstyrker rykket inn og overtok kontrollen etter to dager med slåsskamper i Alcacuz-fengselet for snaue to uker siden, fant de 26 drepte – de fleste av dem halshugget.