Voldsomme branner i Sør-Europa: Får NATO-hjelp

Skogbranner herjer flere steder i Europa. Montenegro har fått hjelp fra Ukraina gjennom NATO.

Høye temperaturer og sterk vind har ført til en rekke skogbranner rundt Adriaterhavet og Middelhavet de siste dagene.



Her er siste nytt fra Montenegro, Kroatia, Italia, Frankrike og Portugal:

Montenegro:

EVAKUERT: Minst hundre turister skal være evakuert rundt havnebyen Tivat i Montenegro. Flammer fra skogbranner i nærheten nærmer seg byen, og myndighetene i landet har bedt NATO om hjelp. Foto: Privat

Branner på Luštica-halvøya truer de nordlige byene Tivat og Herceg Novi og har allerede nådd landsbyen Durasevici, melder BBC. Minst 100 turister har blitt evakuert rundt Tivat, ifølge Daily Mail. Montenegro har bedt NATO om to Canadair-fly og to brannhelikoptre. Ukraina har sendt et av flyene, som nå har landet i Montenegro, skriver NATO i en pressemelding.

Kroatia:



Branner nær det populære turistmålet Split, Kroatias nest største by, førte mandag til evakueringer og stengte veier i området. Store landområder med furu og buskas brente ned, og mange mistet vann og elektrisitet, melder The Telegraph.

President Kolinda Grabar Kitarevic avsluttet sitt besøk i Østerrike på grunn av brannen, skriver BBC. Storbrannen er nå under kontroll. Svakere vind gjorde det mulig for fly og helikoptre å delta, noe som gjorde slukningsarbeidet tirsdag betydelig lettere, skriver NTB.

Norske Sunniva (14) i Split: – Jeg vil ikke være her

SJOKK: Strandturister i feriebyen Split i Kroatia, mange av dem nordmenn, kunne godt se flammene fra skogbrannen mandag. Foto: Stig Roar Holmquist

Italia:

Italia har hatt hundrevis av branner de siste ukene og en rekke nye branner de siste dagene, blant annet utenfor Roma og Napoli, samt på øyene Sardinia, Sicilia og Elba, ifølge ANSA. Flere hus, strandsteder og campingplasser i landet skal ha blitt evakuert. Myndighetene hadde i går mottatt minst femten forespørsler om fly og helikoptre til slukningsarbeid, ifølge The Telegraph. I dag meldte BBC om en brann i furuskogen i Castel Fusano på kysten sør-vest for Roma. Røyken skal vært synlig fra strendene i Ostia.



Norske Elise: - Kjenner varme og lukter røyk

STOR SPREDNING: Det har vært skogbranner flere steder i Italia, men flest i sør. Bildet er fra furuskogen i Castelfusano nær Roma. Foto: Massimo Percossi , AP

Frankrike:

SVIDD: Mer enn 350 hektar skal ha brent ned nord-vest i Aix-en-Provence som følge av skogbrann, ifølge AFP. Foto: Franck Pennant , AFP

Brannvesenet skal i dag ha hindret en brann fra å spre seg i Castagniers nord for Nice, ifølge BBC. I helgen skal mer enn 800 brannmenn og 200 brannbiler ha deltatt i å slukke en annen massiv skogbrann, som kan skyldes en sigarettstump, i Saint-Cannat nær byen Aix-en-Provence, skriver The Telegraph. Også Corsica har hatt skogbranner de siste dagene, ifølge Daily Mail. Brannene skal ha svidd av store landområder.

Portugal:

Portugal er, som vanlig, plaget av skogbranner i sommer. Nesten tre tusen brannmenn har de siste dagene arbeidet med å slukke et tosifret antall branner, ifølge Autoridade Nacional de Proteção Civil. Åtte er pågående, sju er helt slukket, og 19 er nesten slukket, skriver NTB. De fleste av brannene er i den nordlige halvdelen av landet. Nesten femti kommuner i åtte distrikter i Portugal har maksimal risiko for skogbrann, melder avisen Correio de Manhã.



Skogbrann i juni: – En av de største tragediene på flere år



I Alijó i Vila Real-distriket har ordføreren har erklært unntakstilstand etter en stor skogbrann som nå er under kontroll, melder avisen Observador. En annen stor brann i Mangualde nær byen Viseu, som startet Søndag, begynner å gi seg. Rundt 500 brannmenn og 150 brannbiler har deltatt i arbeidet, men fly og helikoptre har vært lammet på grunn av dårlig tilgang, melder nyhetsbyrået Lusa.

Les også: Rodrigo (4) døde på flukt fra flammene