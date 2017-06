Skogbrannen i Portugal: «En av de største tragediene på flere år»

Skogbrannen i Portugal er den største menneskelige tragedien i landet de siste årene, sier ordføreren i Pedrogao Grande.

– Dette er en region som har hatt branner på grunn av skogsområdene, men vi kan ikke huske en tragedie som er så omfangsrikt, sier ordføreren i Pedrogao Grande, Valdemar Alves.

57 personer er hittil bekreftet døde og minst 60 andre er skadd under brannen som startet lørdag i den midtre delen av Portugal, om lag 200 kilometer nordøst fra Lisboa.

– Jeg er fullstendig lamslått over antallet på de døde, sier Alves.

Frykter for livet



Isabel Brandao var ikke langt unna brannen da hun ble vekket av svigermoren sent lørdag.

Branado sier til AFP at hun fryktet for livet.

– Vi så brannen i går, men vi trodde den var langt vekke. Jeg trodde aldri at den ville komme til denne siden. Klokken halv fire vekket svigermoren min meg og vi la oss aldri igjen etter det. Vi var redde for at brannen skulle nå oss, forteller hun.

Brannen truer fortsatt flere landsbyer og mange mennesker har forlatt sine hjem og søkt ly hos folk i nærliggende områder, blant annet i landsbyen Ansiao.

– Det er folk som har kommet hit og sagt at de ikke vil dø i sine egne hjem som er omringet av flammer, forteller en av beboerne i landsbyen, Ricardo Tristao, til AFP.

Døde mens de satt i bilen



Natt til søndag sa innenriksminister Jorge Gomes at minst 22 av de omkomne døde da de ble fanget av flammene mens de satt i bilen. Minst tre andre døde etter å ha inhalert røyk fra brannen.

Flere personer er innlagt på sykehus med forbrenninger. Blant disse er det minst seks personer fra brannmannskapet.

– Brannen sprer seg med en voldsom kraft, sier Gomes.

Foreløpig er det ingen opplysninger om identiteten til de omkomne.

IKKE KONTROLL: Brannmannskaper jobber natt til søndag på spreng for å få kontroll på brannen som raser i Pedrogao Grande. Foto: , EPA/PAULO CUNHA

Lyn og høy temperatur kan være årsaken



Omtrent 60 skogbranner herjet over flere områder i landet i løpet av natten og flere hundre brannfolk jobbet på spreng for å få kontroll på flammene, ifølge AFP.

Den pågående etterforskningen viser at et tre ble truffet av et lynnedslag under tørre tordenvær og at det kan ha vært årsaken til at brannen blusset opp og spredte seg, opplyser myndighetene i landet til AFP.

Samtidig skal temperaturen ha oversteget 40 varmegrader i områdene som er rammet.

SLUKKER: Brannmannskap forsøker å slukke brannen som herjer i landsbyen Avelar, i den midtre delen av Portugal. Foto: Armando Franca , AP

Også statsministeren i landet, Antonio Costa, sier at det er en av de største tragediene landet har opplevd på mange år.

– Dessverre ser dette ut til å være den største tragedien vi har sett de siste årene når det gjelder skogbranner, sier Costa, søndag morgen.

Brannmannskapet opplevde problemer med fremkommeligheten fordi brannen var veldig intens, sier han. Samtidig opplyser Costas at dødstallet fremdeles kan stige.

– Nå prioriteres det å få brannen under kontroll. Etter det må vi få oversikt over hva som har skjedd, legger han til.

VOLDSOM BRANN: Brannmannskapet forsøker å gjøre at de kan for å stanse den kraftige skogbrannen i Portugal. Bilde er fra en skog nær Bouca, i midtre del av Portugal. Foto: Rafael Marchante , Reuters

Får hjelp fra EU



EUs nødhjelpskommissær Christos Stylianides uttrykker sin kondolanse i en uttalelse og sier at EU er klar til å hjelpe.

Spania og Frankrike bistår brannfolk på bakken med fly som skal vannbombe brannen, opplyser han.

Spanias statsminister, Mariano Rajoy, skriver på Twitter at han er overveldet av tragedien i Pedrogao Grande:

Flere portugisiske medier har de siste dagene meldt om risiko for skogbranner i blant annet Algarve-området, som er landets mest populære turistdestinasjon.