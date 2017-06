Rystende brødre-samtale under London-brannen: – Jeg dør. Jeg kan ikke puste

Fra utsiden av den brennende høyblokken i London, ble en 25 år gammel mann tvunget til å høre på broren siste ord.

Den 23 år gamle, syriske flyktningen Mohammad Al-Haj Ali er det første offeret som er formelt identifisert etter katastrofebrannen i Grenfell Tower, der 79 mennesker så langt er antatt døde.

Lørdag gikk politiet ut med navnet hans, og sendte ut en uttalelse fra familien.

I et følelsesladet intervju med BBC forteller hans bror om flukten fra innsiden av den røykfylte bygningen, og den siste telefonsamtalen med Al-Haj Ali:

– Jeg kunne ikke snakke, jeg kunne ikke se meg rundt. Jeg kunne ikke se noen ting. Ikke en gang mine egne fingre. Ingenting, forteller Omar.

FLAMMEINFERNO: I løpet av et kvarter var hele bygningen overtent. FOTO: Toby Melville, Reuters

Da han kom ut av bygningen ringte han broren og spurte hvor han var:

– Jeg er i leiligheten svarte han. «Jeg trodde du var på utsiden», sa jeg. «Hvorfor har du forlatt meg? spurte han.»

Sammen hadde de forsøkt å flykte fra 14. etasje, men kommet bort fra hverandre. I ettertid er det fastslått at brannmannskapet aldri nådde høyere enn 13. etasje.

– Jeg så brannen fra utsiden av bygningen. Jeg så på leiligheten. Den brant, og broren min var på innsiden, forteller Omar.

De siste ordene til broren var: «Jeg dør. Jeg kan ikke puste».

London-brannen: Dette har skjedd

Kritiserer myndighetene

Mohammad Al-Haj Ali studerte til å bli sivilingeniør, for å kunne dra tilbake og bygge opp landet han flyktet fra i 2014.

«Han la ut på en farlig reise for å flykte fra krig og død i Syria, kun for å møte den her i Storbritannia, i sitt eget hjem», har «The Syria Solidarity Campaign group» skrevet i en uttalelse.

Etter å ha mislyktes i å ta seg ned trappene sammen med broren, returnerte Mohammad til leiligheten, der han var fanget i to timer, mens han ringte venner og familie i Syria, i tillegg til broren.

Ifølge The Telegraph var en av hans meldinger: «Brannen er her nå, farvel.»

En venn av brødreparet, Marjorie Bahhaj, sier til avisen:

– Dette er fryktelig etter alt han har vært gjennom, at et sted som skal være trygt, leder til hans død. Han flyktet fra en stat som startet krig med sine innbyggere, til et land som neglisjerer bygningsreguleringer... Når skal alle ledere begynne å bry seg om sine innbyggere?

Desperate telefoner

Stadig flere vitnesbyrd om hva som skjedde på innsiden av bygningen, har nådd offentligheten. Brannmenn har beskrevet stedet som en krigssone. En kvinne, og hennes døtre på fire og tre år, som bodde i 23. etasje, ba desperat om hjelp på Facebook Live.

En 16 år gammel jente, som ønsker å forbli anonym, forteller til The Telegraph om hva de så fra vinduet i 8. etasje:

– Mamma hørte noen skrike hjelp, hjelp, hjelp. Hun så ut av vinduet, og så brannen komme rundt, til vår side. Brannmenn hjalp oss ut, men broren min var på besøk hos enn venn i 17. etasje og han kom ikke ut. Vi kan ikke finne ham. Vi har vært rundt på flere sykehus.

Jenta takker de frivillige som har stilt opp, for hjelp.

– Det er så snilt. I bibelen er Guds vilje å hjelpe folk, og det er det lokalsamfunnet gjør nå.