Portugal: Sivilforsvaret benekter flystyrt

Det portugisiske sivilforsvaret benekter at et slukkefly som var satt inn i kampen mot flammene i landet har styrtet.

I 18-tiden tirsdag ble det meldt at slukkeflyet av typen Canadair skal ha styrtet ved Pedrógão Grande-distriktet, om lag 200 kilometer nordøst fra Lisboa.

Et par timer senere melder BBC at sivilforsvaret i landet benekter at det skal ha skjedd.

BRANNOMRÅDE: Den røde sirkelen på kartet viser hvor i Portugal brannen har herjet. Foto: VG

Mandag ble det imidlertid meldt at enorme røykskyer hindrer flyene i å slukke skogbrannene som har tatt minst 64 liv.

160 andre er skadd etter å ha blitt fanget av flammene. Flere av dem har blitt påført store brann- og røykskader, og tilstanden betegnes som livstruende.

Bakgrunn: Skogbrannen i Portugal: «En av de største tragediene på flere år»

Nødetatene har blitt kritisert for å ha respondert treigt på brannen som spredte seg raskt i midtre delen av landet. Statsminister Antonio Costa ber avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap om svar på hvorfor og hvordan det gikk galt, skriver Reuters.

Samtidig har portugisiske myndigheter møtt krass kritikk for manglende prioritering av den nasjonale brannberedskapen de siste årene, skriver Klassekampen. Siden den globale økonomiske krisen i 2007–2008 har Portugal innført massive kutt i sitt brannberedskapsbudsjett som en del av offentlige besparingsplaner.

Les: Portugal: Gjemte seg i vanntanker for å overleve brannen

(Saken fortsetter under videoen)

Miljøvernere anklager også myndighetene for å ha altfor dårlig kontroll med plantingen av eukalyptustrær. Trærne, som er en viktig inntektskilde for skognæringen, brenner svært godt hvis de antennes, skriver NTB.

Forskere mener de store skogområdene burde vært brutt opp av belter uten trær som kan stanse branner.

Myndighetene i landet har nylig uttalt at 85 prosent av skogbrannen som brøt ut lørdag er under kontroll.

Minst 1000 brannmannskap har kjempet i slukningsarbeidet i flere bygd ved Pedrogao Grande. De har fått støtte fra over 350 av hærens soldater, og fra spanske og franske brannfly og slukningshelikoptre.

Branntragedien er den største som har rammet Portugal de seneste årene.