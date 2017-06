May: Flere høyhus i London har lettantennelige fasader

Kontroller av andre høyhus i London etter brannkatastrofen i Grenfell Tower viser at noen av dem har brennbare fasadeplater, opplyser statsminister Theresa May.

May presenterte de foreløpige resultatene i Parlamentet torsdag. Etter storbrannen i den kommunale boligblokka 14. juni, har myndighetene utført kontroller av fasadeplater på likende bygg.

Materialet som ble brukt til å bekle Grenfell Tower da bygningen ble renovert i 2015, mistenkes å ha vært årsaken til at flammene kunne spre seg til blokkas 24 etasjer på under en time.

May sier undersøkelsene fram til nå har gjort det mulig å fastslå at noen av fasadeplatene var "lettantennelige". Statsministeren ba onsdag om unnskyldning til brannofrene og slo fast at myndighetene sviktet i den umiddelbare innsatsen etter brannen.

Minst 79 mennesker er omkommet eller savnet etter brannkatastrofen.

Rådmann går av etter dødsbrannen i London

Administrasjonssjefen, Nicholas Holgate, i London-bydelen Kensington and Chelsea går av som følge av storbrannen.

Holgate sier at han hadde ønsket å fortsette, men at Mays kommunalminister Sajid Javid krevde hans avgang. Den påstanden avvises av regjeringen, skriver BBC.

– Det er enormt mye som fortsatt må gjørs for brannofrene, noe som krever full oppmerksomhet fra bydelen og mange andre. Dersom jeg hadde blitt i stillingen, kunne det virket distraherende, sier Holgate.

Regjeringen kunngjorde onsdag at 68 leiligheter er blitt kjøpt opp i et dyrt boligprosjekt i fasjonable Kensington High Street. Formålet er å huse flere av de overlevende.

Ringte moren for siste gang: Hjerteskjærende samtaler fra infernoet

Ukjent antall ofre

Beboerne i Grenfell Tower fryktet å bli bosatt utenfor nærområdet etter å ha mistet hjemmene sine i brannen. Myndighetene lover nå at det ikke blir tilfelle.

– Beboerne i Grenfell Tower har vært gjennom noe av det mest opprivende og traumatiske man kan forestille seg, og det er vår plikt å støtte dem, sa kommunalminister Sajid Javid onsdag

Ingen vet med sikkerhet hvor mange som befant seg i betongblokka med 120 leiligheter da brannen brøt ut. Tidligere er det blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i Grenfell Tower. De fleste av beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag.