London-brannen: Her tar brannmannen et hjerteskjærende farvel

«Vi har aldri jobbet hardere. Vi ga alt. Unnskyld for at det ikke var nok», skrev en brannmann på en blomsterbukett til de etterlatte og ofre etter storbrannen i Grenfell Tower i London.

Den hjerteskjærende meldingen ble lagt inntil en kondolansevegg i nærheten av den 24 etasjer høye, utbrente bygningen. Med tusjpenn har brannmannen signert med «firefighters x».

30 personer er så langt er bekreftet omkommet - og 70 personer, som har status som savnet, fryktes omkommet etter katastrofebrannen onsdag.

Nå forteller flere av de over 200 brannmennene som kjempet mot flammeinfernoet sin historie.

SORG: Folk poster meldinger og beskjeder etter tragedien i London. Foto: Tim Ireland, AP

Som en krigssone

En av dem beskriver det som «en krigssone». En annen forteller til den engelske avisen The Sun at han var redd den kommunale bygningen skulle kollapse på samme måte som World Trade Center.

– De tankene gikk gjennom hodet mens vi var der. Vi vet alle hvordan den bygningen kollapset. Jeg tenkte at vi kanskje ikke ville klare å komme oss ut, forteller Leon Whitley (34) til avisen.

KAOS: Folk hoppet fra bygningen. Andre kastet barna sine ut av vinduet. FOTO: Toby Melville, Reuters.

Han klatret til 15. etasje av bygningen, omgitt av flammer, mens han hørte mennesker rope om hjelp.

– Jeg går vanligvis på jobb med forsiktighet, men jeg er ikke redd. Dette var første gang jeg var redd, sier han:

– Du begynner å tenke på familien din og de du er glade i, men samtidig holder du ut, fordi plikten din er å hjelpe mennesker.

Til Sky News forteller brannmann Damian Magee at han så rester av bygningen falle på biler under ham. Det var røyk over alt.

– Jeg kan ikke fortelle om hvor mange som var fanget. Det jeg kan fortelle om er skrikene. Barn som skrek. Spesielt husker jeg en gutts stemme, som var høyere enn alle de andres, da han han skrek etter hjelp, forteller han TV-kanalen:

– Vi kunne ikke tro det vi så. Hele tiden var det frykt. Det var som hentet ut av en film.

VG har tidligere skrevet om et italiensk par i 23. etasje som hadde hjerteskjærende telefonsamtaler med foreldrene sine brannatten.

Skrik over alt

Totalt 172 mennesker i bygningen ringte nødnummeret , ifølge Magee. Han forteller at de ikke hadde nok oksygen til å nå toppen.

– Skrikene kom fra alle retninger. Jeg tror aldri jeg vil glemme dem. Det var fryktelig, fordi du visste at alle trengte hjelp. Men du kunne ikke hjelpe dem, forteller Magee.

Brammennene ble rost for innsatsen da dronningen og hertugen av Cambridge, prins William, fredag møtte dem som var rammet av katastrofen.

Samme dag var statsminister Theresa May tilstede på et møte med overlevende etter brannen.

Der fortalte hun at myndighetene har satt av et fond på 5 millioner pund som skal dekke mat, klær og andre utgifter for dem som er rammet av brannen.

– Vi skal sørge for at dere får flytte inn i nye hus som er i samme bydeler eller nærliggende bydeler, lovet May beboerne, ifølge Sky News.

Samtidig krevde mange hennes avgang.

En dødsfelle

Høyblokka har flere ganger blitt kritisert for å være en potensiell dødsfelle. Bygget ble oppført på 1970-tallet og har nylig fått ny utvendig kledning.

Flere branneksperter mener feil og mangler ved bygningen kan ha fått flammene til å spre seg raskt, meldte NTB.