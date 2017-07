London-brannen: Frustrasjonen blant de pårørende øker

Politiet har ennå ikke gått ut med offisielle dødstall etter branninfernoet i høyblokken Grenfell Tower i London.

Tre uker etter brannen, som er den dødeligste London har sett siden Andre Verdenskrig, stiger frustrasjonen blant de pårørende som søker svar og offisielle dødstall.

Så langt har politiet gått ut med at det er minst 80 mennesker som enten er døde eller savnet og antatt døde. Etter uker med massiv kritikk kom politiet mandag med et foreløpig anslag på 350 mennesker, som skal ha oppholdt seg i høyblokken den fatale natten. Anslaget tilsier 214 overlevende, 14 som ikke var hjemme, og 81 døde, skriver The New York Times.

– De må fortelle oss sannheten



Politiets anslag har blitt møtt med skepsis, og flere frivillige forskere har kommet frem til helt andre dødstall med sine beregninger, i et forsøkt på å fylle tomrommet av offisiell informasjon.

Metropolitan-politiet sier de har forsøkt å gi de pårørende så mye informasjon som mulig, men at det er vanskelig arbeid som må gjøres svært nøyaktig, og at de i noen tilfeller har blitt forhindret av feil og unøyaktig informasjon.

I forrige uke førte mangelen på informasjon til at det ble avholdt flere møter mellom beboere av Grenfell Tower og myndighetene.

– Hvis dette var et terrorangrep ville tallene vært ute allerede, sier Beinazir Lasharie, et medlem i the Kensington and Chelsea Council, som representerer nabolaget hvor høyblokken står.

– De må fortelle oss sannheten, fordi folk er forbannet, og de vil bare bli mer forbannet, fortsetter han.

KREVER SVAR: Mange er frustrert over hvor lite informasjon politiet gir etter brannen i Grenfell Tower 14. juni. Her fra en malt minnevegg i London til ære for brannofrene. Foto: Niklas Halle'n , AFP

Kritikk fra start

Helt siden de første dødstallene kom på branndagen 14. juni har det vært kritikk rettet mot politiet om for lave estimeringer av omkomne, og det første tallet meldte om seks omkomne.

Dagen etter brannen var det offisielle tallet oppjustert til 17, med gradvis økende tall de kommende dagene, før tallet den 28. juni stanset på 80 og har blitt der siden.

Den 5. juli meldte politiet at de hadde funnet 87 sett med menneskelige levninger, men at de ikke kunne si noe om hvor mange mennesker disse levningene representerte.

Ifølge The Guardian skal det britiske politiet nå ha fått hjelp fra eksperter i New York, som jobbet med identifiseringer etter 11. september.

– Vi er månedsvis fra å kunne gi et tall som vi tror gir et presist svar på hvor mange som mistet livet i Grenfell Tower, uttalte etterforskningsansvarlig Fiona McCormack 28. juni.

Hun fortalte videre at etterforskningen ville vare ut året, og eksperter i månedene etter vil jobbe med identifisering av ofrene.

– Jeg ønsker ingen skjulte ofre i denne tragedien, uttalte McCormack.

Så langt har politiet klart å identifisere 32 ofre.

Vanskelig arbeid



En mann ved navn Ahmed Palekar, sier til The New York Times at han har bodd ved Grenfell Tower i hele sitt liv, mener det er flere hundre som har omkommet og at han vet om utallige personer som ikke har dukket opp igjen etter brannen.

– De er redd for hva som vil skje hvis det kommer ut, sier han.

Det er også vanskelig å stadfeste hvor mange som bodde i blokken da brannen brøt ut natt til onsdag 14. juni. I 2011 ble det målt at Grenfell Tower hadde 2,35 innbyggere per husholdning, fordelt på blokkens 129 leiligheter. De foreløpige tallene etter brannen tilsier 2,7. Det finnes imidlertid ingen tall som med sikkerhet kan stadfeste akkurat hvor mange som bodde der.

Mange eksperter sier også at målingen på 2,7 personer per leilighet er altfor lite i et nabolag bestående av mange fattige innvandrere. Mange som også kanskje frykter å oppgi hvor mange som faktisk var boende. Det har også blitt argumentert med at blokken hadde mange praktiserende muslimer, som ofte har store familier, og også besøk under Ramadan.

Det har også vært gjentatte vitneobservasjoner som forteller om mennesker som løp oppover i blokken for å slippe unna flammene, og det er derfor vanskelig å avgjøre hvem personer er ettersom de ikke nødvendigvis oppholdt seg i sin egen leilighet.

Politiet jobber også med å finne et svar på hvordan brannen kunne spre seg så fort som den gjorde.

– Du kan ikke høre på nødtelefonsamtalene og lytte til familiene uten å ønske at de som er ansvarlige for denne brannen, som aldri skulle ha skjedd, må stå til rette for sine handlinger, sier politioverbetjent Stuart Cundy, ifølge The Guardian.