Flere hundre branner i Italia – to personer arrestert for mordbrann

260.000 mål skog har brent opp i Italia i løpet av én måned. Det er like mye som hele fjoråret. Det brenner fremdeles kraftig flere steder i Sør-Italia.

I Napoli har fjellsidene til den kjente Vesuv-vulkanen stått i flammer i flere dager, og flere tusen mål med skog og lyng er i brann på Sicilia.

To personer har mistet livet i forsøk på å slukke brannene i Calabria-området sør i Italia, der det fredag pågår 44 branner, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

I Roma skal politiet ha pågrepet to personer i tilknytning til brannene i landet.

Erkebiskopen i Napoli: – De dreper miljøet

I den største byen i Sør-Italia, Napoli, har militæret kommet til for å hjelpe brannmannskapene.

Ni kilometer øst for byen herjer en skogbrann på vulkanen Vesuvs fjellsider.

Både påtalemyndighetene og politiet har sagt at de tror brannen er påtent, og at den spredde seg raskt som følge av mindre nedbør enn vanlig de siste månedene.

Flere naturreservat skal være ødelagt, blant dem det vulkanske krateret Cratere degli Astroni, ifølge World Wide Fund for Nature i Italia, melder lokale medier.

Dette har fått erkebiskop av Napoli, Crescenzio Sepe, til å reagere:

– De som har ødelagt miljøet og ikke tror de vil bli straffet, har satt seg selv utenfor Guds nåde og i dødelig synd, sier Sepe ifølge italienske medier.

Mange evakueres

Totalt har 260.000 mål fra gårder brent opp siden midten av juni, ifølge den italienske miljøorganisasjonen Legambiente. Ifølge ANSA er det nesten like mye som i hele 2016.

Halvparten av ødeleggelsene har skjedd på Sicilia, hvor både skog og gårder har gått tapt. Flere titalls kyr og hester har omkommet. Torsdag var det 125 aktive branner på Middelhavets største øy.

Onsdag ble 700 mennesker evakuert fra Calampiso-hotellet i den populære turistbyen San Vito Lo Capo, 120 kilometer øst for Palermo, ifølge NTB.

Også på Sardinia er det branner. Omtrent 1.000 personer ble evakuert fra hjemmene sine i Gallura-området nord på middelhavsøyen.

TOK FYR VED STRANDEN: Charlotte Steira er på ferie i Castiglione della Pescaia, noen timer nord for Roma. Familien hennes måtte flytte bilene sine da det plutselig begynte å brenne like ved stranden. Foto: Privat

Norske Charlotte: – Har sett flere store branner

Langs vestkysten av fastlandet er det flere større og mindre branner. 18 år gamle Charlotte Steira er i Italia på ferie sammen med familien sin i Castiglione della Pescaia, noen timer nord for Roma.

Hun forteller at det fredag formiddag begynte å brenne like ved der de badet.

– Vi er fortsatt på stranda. Det er tre helikoptre over oss som holder på å slukke flammene. De har holdt på i en halv time. Det begynte med at vi plutselig så masse flammer og røyk, sier hun til VG fredag.

Deretter skal badevaktene ha fått alle opp av sjøen og mange gikk hjem til husene sine. Steira forteller at det er mye vind i området som virker å gjøre slukkingen vanskeligere.

– Har dere fått med dere at det er branner andre steder?

– Vi har vært her i fem dager og kjørt gjennom flere steder med store branner. Mange åkre er brent helt opp.

Mener Comorraen står bak

Den italienske miljøministeren har ifølge New York Times bekreftet at flere av brannene i landet kan ha vært påsatt. Han skal også ha sagt at det ikke utelukkes at mafiaen står bak.

Det har også den anerkjente journalisten og forfatteren Roberto Saviano hevdet. I et innlegg på Facebook antydet at det er den napolitanske mafiaen som har skylden for brannen på Vesuv-fjellet.

I 2006 skrev Saviano boken «Gomorra» om den organiserte kriminaliteten i Napoli-området, Comorra også kjent som den napolitanske mafiaen.

Mafia-eksperten publiserte en video på Facebook der han mener brannen enten var startet for å brenne søppel som var dumpet ulovlig eller for å blokkere pågående byggeprosjekter.