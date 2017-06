Demonstranter stormet rådhus i London

Mellom 50 og 60 rasende demonstranter tok seg inn i rådhuset i Kensington and Chelsea fredag, bydelen der Grenfell Tower ligger.

Demonstrantene krever at byen hjelper de som er rammet av den store brannkatastrofen onsdag, ifølge BBC.

Protesten ble holdt på vegne av ofre for brannen i den 24 etasjer kommunale boligblokken Grenfell Tower.

Reportere fra AFP og Reuters observerte at flere av demonstrantene stormet inn i rådhuset fredag ettermiddag.

– Vi vil ha rettferdighet!, "Skam dere!" og "Mordere!", ropte demonstrantene mens de havnet i basketak med sikkerhetsvaktene i rådhusets vestibyle, ifølge NTB.

30 personer er bekreftet omkommet i brannen. 70 personer som har status som savnet, fryktes omkommet i brannen, ifølge Sky News.

May gir 5 millioner pund

Fredag var statsminister i Storbritannia, Theresa May, tilstede på et møte med overlevende etter brannen.

Da fortalte hun at myndighetene har satt av et fond på 5 millioner pund som skal dekke mat, klær og andre utgifter for dem som er rammet av brannen.

