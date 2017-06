Demonstranter krever Mays avgang

Rundt 500 sinte demonstranter samlet seg fredag ved rådhuset i Kensington and Chelsea og ved Downing Street, med krav om at statsminister Theresa May må gå.

Demonstrasjonen holdes på vegne av ofrene for brannen i den 24 etasjer høye kommunale boligblokken Grenfell Tower i London.

De oppmøtte krever at Theresa May skal gå av som statsminister og at myndighetene skal ta vare på de som er rammet av den store brannkatastrofen onsdag, ifølge BBC.

NTB melder at demonstrantene i løpet av ettermiddagen og kvelden har beveget seg fra rådhuset til boligblokken som brant.

Senere samlet de seg ved Westminster og demonstrerte ned Downing Street hvor statsministeren holder til, med slagordene «rettferdighet for Grenfell» og «May må gå».

Ringte moren for siste gang: Hjerteskjærende samtaler fra flammeinfernoet

Stormet rådhuset

Tidligere fredag ettermiddag rapporterte AFP og Reuters at flere av demonstrantene stormet inn i rådhuset i Kensington og Chelsea.

Ifølge BBC var det mellom 50 og 60 personer som gikk inn.

– Vi vil ha rettferdighet!, «Skam dere!» og «Mordere!», ropte demonstrantene mens de havnet i basketak med sikkerhetsvaktene i rådhusets vestibyle, ifølge NTB.

30 personer er bekreftet omkommet i brannen. 70 personer som har status som savnet, fryktes omkommet i brannen, ifølge Sky News.

London-brannen: Dette har skjedd

May gir 5 millioner pund

Fredag var statsminister i Storbritannia, Theresa May, tilstede på et møte med overlevende etter brannen.

Da fortalte hun at myndighetene har satt av et fond på 5 millioner pund som skal dekke mat, klær og andre utgifter for dem som er rammet av brannen.

– Vi skal sørge for at dere får flytte inn i nye hus som er i samme bydeler eller nærliggende bydeler, lovet May beboerne, ifølge Sky News.

Saken fortsetter under bildet

STORMET RÅDHUSET: Flere titalls personer skal ha stormet rådhuset i Kensington og Chelsea etter den tragiske storbrannen i Grenfell Tower tidligere i uken. Foto: Yui Mok , AP

Tidligere fredag møtte også dronningen og hertugen av Cambridge, prins William, de som var rammet av katastrofen.

Dronningen roste brannmennene for innsatsen og beskrev det frivillige engasjementet som folk i lokalbefolkningen har vist som utrolig generøst.

Så du? Mann reddet fra brannblokken etter flere timer

Ett minutts stillhet

Omtrent 100 demonstranter tok del i ett minutts stillhet for ofrene i brannen fredag ettermiddag.

En av dem uttalte til The Guardian at ofrene av de seneste terrorangrepene i landet har blitt behandlet med mer respekt enn ofrene etter brannen i boligblokken:

– De har ikke tatt initiativ til ett minutts stillhet for ofrene av Grenfell. Vi vil minne politikerne på at de som blir drept av politikere er like mye verdt som dem som er drept av terrorister.