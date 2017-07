Brann på Camden Market i London

En voldsom brann har brutt ut på Camden Market i London.

Mer enn 70 brannmenn og ti brannbiler kjemper natt til mandag mot flammene på det ikoniske markedet i hovedstaden.

Det skriver Londons brannvesen på Twitter. Bydelen Camden Town ligger nordvest i Englands hovedstad.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Politiet fikk melding om brannen ti minutter over midnatt, ifølge The Guardian.

Danny Judge, et vitne som oppholdt seg på Lockside Lounge Bar like i nærheten, forteller til The Sun at flammene raskt utviklet seg «fra å være ingenting til å være absolutt overalt».

– Det spredte seg fort, og varmen var intens. Sikkerhetsfolk begynte raskt å evakuere folk fra baren. Heldigvis skal området ha vært stengt på denne tiden av døgnet, sier Judge til avisen.

Brannvesenet har sperret av et større område rundt Camden Market.