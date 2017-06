Blokk-brannen: – Spredte seg raskt langs den ene siden av bygningen

Piers Thompson sier at brannen i høyblokken i London spredte seg svært raskt, og at det virket som kledningen gikk opp i flammer.

I morgentimene onsdag brøt det ut brann i en høyblokk i området North Kensington nordvest i London.

– På veldig kort tid, på 15 minutter, spredte brannen seg raskt langs hele den ene siden av bygningen. Det virker som den nye kledningen på yttersiden av bygningen som ble lagt på i fjor, gikk opp i flammer, sier Piers Thompson, som er nabo av bygningen til VG.

Så beboere som var fanget

– Utenfor bygningen kunne vi se beboere som var fanget i flammene, mens de blinket med lommelykter eller vinket med laken og håndklær. Jeg tror veldig mange er døde, sier Thompson.

Høyblokken består av 120 leiligheter, og en aksjonsgruppe skal ha advart om

NABO: Piers Thompson er nabo til høyblokken, og sier brannen spredte seg oppover fasaden på 15 minutter. Foto: Privat

brannsikkerheten til både utleier og eier en rekke ganger.

«Bare en katastrofe kan eksponere problemene i høyblokken» skrev Grenfell Action Group på sin blogg.

Aksjonsgruppen skal gjentatte ganger ha advart om brannsikkerheten i Grenfell Tower, og hevder en storbrann så vidt ble avverget i 2013, etter en overspenning på det elektriske anlegget, skriver The Guardian.

Slo alarm

Grenfell Tower ble bygget i 1974 av Kensington and Chelsea Borough Council. I fjor undergikk høyblokken en restaurering for 10 millioner pund, noe som tilsvarer over 100 millioner norske kroner. Arbeidet var del av et større restaureringsprosjekt av eiendommen, skriver BBC.

I fjor ble bygningen pusset opp. Det var selskapet Harley Facades Limited som i fjor høst ferdiggjorde oppussingen av Grenfall Tower. På Facebook den 1. september forklarte de at arbeidet endelig var ferdig, med blant annet nye vinduer og ny kledning.

Ved 10.30-tiden norsk tid snakket VG med en ansatt i selskapet.

–Vi har ingen kommentar til denne saken, sa den ansatte, som ikke ønsket å identifisere seg.

Leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe Brannsikkerhet, Vegard Ervik Olsen, sier til VG at han gjennom kolleger i England har hørt at det stilles billigere krav til brannsikkerheten i bygningsmaterialer.



– Det kan ha blitt brukt materialer med dårlige branntekniske egenskaper. Vi har sett at det i andre land, blant annet England, at det kan være billigere krav enn i Norge, sier Olsen.



Han mener mye tyder på at det er bygningsmaterialet som har skyld i at brannen var så eksplosiv.



– Det ser ut til å ha vært en voldsom spredning både ute og inne i bygningen. Det er ganske uvanlig. Enhver boligblokk skal ha brannceller som begrenser den videre smitten. Dette er det krav til i England også, så tilstanden på skillene kan ha vært dårlige. Ser ut som det har vært mangler som har fått katastrofale utfall.



Olsen sier det i mange land benyttes billige materialer for etterisolering.



– Materialer basert på brennbar isolasjon er rimelig og lett, og har gode egenskaper til alt bortsett fra brann. Om dette blir benyttet uten brannskiller utvendig i fasaden,

sprer det seg raskt oppover, og er nærliggende brannegenskapene til isopor.

– Var tykt av røyk

En kvinne BBC har snakket med sier hun var svært bekymret for bygningens brannsikkerhet.

– Det var bare èn nødutgang og det var i trappen der det brant. Bygningen har blitt restaurert på utsiden. Noe slags plastikk har blitt belagt på fasaden og på vinduene, forteller Claire Heald.

En annen av beboerne i høyblokken, Zoe, sier at brannalarmen i hennes leilighet ikke ble utløst, selv om tykk røyk fylte hele gangen.

– Jeg lå og sov da noen startet å hamre på døren min. Jeg åpnet, og det var en nabo som fortalte at det brant og ba meg komme meg ut. Jeg lukket døra og fikk på meg klærne. Da jeg åpnet bakdøra var det helt tykt av røyk, forteller hun.

– Kjempeutfordringer

Brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Håvard Bakken, sier til VG at brannvesenet har kjempeutfordringer når det bryter ut brann i høyblokker.

– I tillegg har brannen startet på nattestid hvor folk ligger å sover. Det vi har hørt nå etter hvert er også at folk har fått sent varsel, noe som kan bety at røyklvarslerne ikke har fungert. Da våkner kanskje folk først når de kjenner røyklukt i egen leilighet, og rømningsveiene kan allerede være sperret, sier Bakken.

BBC skriver at Grenfell Action Group tidligere har advart om fremkommeligheten for nødetatene, og de har beskrevet fremkommeligheten som «svært begrenset».

– Høyblokken er også av en slik høyde at stigebilene ikke når helt opp, og det byr på kjempeutfordringer, sier Bakken.

– Sprer seg raskt i bygget

Bakken mener man kan anta at brannens eksplosivitet kan ha noe å gjøre med bygningsmaterialet.

– Når brannen starter nederst blir det en slags skorsteinseffekt, og brannen sprer seg raskt oppover i bygget. Faren med brannfarlig bygningsmaterialet er at det fører til en slags sandwicheffekt. Du kan sammenligne det med olje i fast form. Når dette materialet er brukt i bygninger kan det gå galt hvis det er skader som gir lufttilgang i materialet, sier Bakken.

Brigadesjefen opplyser at det er stort fokus på å unngå slike materialer i Norge, men at de vet at det også blir benyttet her til lands.

Også andre eksperter på brannvern stiller spørsmål ved hvordan brannen i den 24 etasjer høye boligblokken i London kunne spre seg så raskt.

– Det må være noe i bygningens konstruksjon som gjør at ilden kunne spre seg videre til fasaden, sier branningeniør Ib Bertelsen i Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut ifølge NTB.

– Det har vi sett før i branner, for eksempel i Dubai og Kina, sier han.