70 brannfolk slukket voldsomme flammer på Camden Market i London

Mer enn 70 brannfolk og ti brannbiler kjempet natt til mandag mot flammene på det ikoniske markedet i London.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det skriver Londons brannvesen på Twitter. Bydelen Camden Town ligger nordvest i Englands hovedstad.

Like før klokken 4.30 melder brannvesenet at de har kontroll på flammene, men at brannmannskaper vil jobbe med etterslukking utover morgenen.

Det brant kraftig i tre etasjer og på taket av en bygning inne på markedet, skrev brannvesenet like før klokken 02.30. Brannårsaken er så langt ikke kjent.

Det er foreløpig ukjent om noen personer er skadet, opplyser politiet.

– Spredte seg fort



Ilden skal ha brutt ut på Camden Lock Market – et stort innendørsmarked. Brannvesenet oppfordrer folk til å holde seg unna området.

Politiet fikk melding om brannen ti minutter over midnatt, ifølge The Guardian.

VOLDSOM BRANN: Politiet mener det er for tidlig å si om noen er skadet. Foto: Social Media , Reuters

Videoer på sosiale medier viser store flammer, og vitner har sagt at de kunne se røyken på flere kilometers avstand.

Danny Judge, et vitne som oppholdt seg på Lockside Lounge Bar like i nærheten, forteller til The Sun at flammene raskt utviklet seg «fra å være ingenting til å være absolutt overalt».

– Det spredte seg fort, og varmen var intens. Sikkerhetsfolk begynte raskt å evakuere folk fra baren. Heldigvis skal området ha vært stengt på denne tiden av døgnet, sier Judge til avisen.

Brant i 2008



Også i 2008 gikk Camden Market opp i flammer. Butikker, puber og nattklubber ble evakuert. Ingen kom til skade i brannen den gang, men området ble stengt i flere måneder.

Camden Market regnes for å være det største gatemarkedet i Storbritannia, og har i årevis vært et senter for mote- og musikkinteresserte. Hver eneste uke trekker de mange småbutikkene og utestedene der til seg 500.000 besøkende, noe som gjør det til et av Londons mest populære turistmål.