12.000 evakuert etter skogbrann i Sør-Frankrike

Kraftig skogbrann i Sør-Frankrike har ført til en masseevakuering natt til onsdag.

Flere skogbranner herjer i Sør-Frankrike. En ny brann i nærheten av Bormes-les-Mimosas brøt ut natt til onsdag og har ført til evakueringene. Antallet evakuerte har steg til 12.000.

Over 4.000 brannmenn er satt inn for å få kontroll over de mange brannstedene, og flere vil bli sendt ned fra andre og mindre brannutsatte områder nord i Frankrike

KORSIKA: Brannvesenet jobber for fult for å slukke skogbrannene, her i Biguglia, på den franske middelhavsøya, Korsika. Foto: Pascal Pochard-casabianca , AFP

– Evakueringene av minst 10.000 følger utviklingen av brannen. Det er et område der befolkningen dobles eller blir tre ganger så stor om sommeren, sier en tjenestemann.

Samtidig kjemper brannmannskap mot en rekke andre skogbranner, både langs rivieraen, i innlandet og på øya Korsika. Bormes-les Mimosas ligger langs rivieraen vest for Saint-Tropez.

Kunne høre eksplosjoner

En lokal tjenestemann kritiserer myndighetene, etter onsdags masseevakuering, for at det ikke regelmessig ryddes opp i underskogen.

En tendens i dette populære området er at det blir færre bønder og mindre dyrket mark blir. Frittvoksende busker og kratt brer seg ukontrollert. Samtidig er stor utbygging av feriehus med veier og kraftlinjer tett på skogsområder med på å øke brannfaren.

Oda Lotte Heitmann Sundli var på familieferie i ferieboligen deres i Valcros i La Londe Les Maures som ligger på kysten, fire mil unna Saint-Tropes.

FLYKTET: Familien til Oda Lotte var i ferieboligen da det begynte å brenne. På bilde (f.v.): Oda Lotte Heitmann Sundli, Ola Sundli, Oline Heitmann Sundli, Peter Michael Aarbakke Heitmann og Emilie Aarbakke Heitmann Foto: , Privat

– Vi lå og sov da det begynte å brenne i fjellkammen bak boligen. Vi kunne høre smell og eksplosjoner, så da valgte vi å forlate boligen, forteller Oda Lotte til VG.

Oda Lotte forteller at da de kjørte ut av byen så de at veien inn til Valcros var sperret.

– Det er i hovedsak de på campingplassene rundt om som har blitt bedt om å evakuere, men siden brannen var så nære valgte vi å dra, sier Oda Lotte.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal rundt 3.000 av de evakuerte være campere.

Svensk par teltet like ved flammene

Midt på natten ble det svenske paret Sven-Erik og Susie Boström vekket av den franske redningstjenesten.

EVAKUERT: Sven-Erik og Susie Boström sov i telt på campingplassen da de ble vekket av brannvesenet. Foto: , Privat

Paret var på bobilferie langs rivieraen og hadde satt opp telt på en campingplass på Le Lavendou, en mil fra Saint-Tropez.

En skogbrann hadde brutt ut like ved campingplassen og flammene nærmet seg teltet i et urovekkende tempo.

– Hele himmelen var rød og hele fjellet står i flammer, sier Erik til Aftonbladet.

Hele leirplassen ble evakuert og bedt om å gå ned fra fjellskråningen og bommen inn til området ble stengt. Paret hadde parkert bilen utenfor området og fikk forlatt campingplassen.

–Vi forlot alt, telt og sovepose, ryggsekk med masse ting. Kjøleskap og alt, sier Sven-Erik til den svenske avisen.

Spredningsfare

Mange evakuerte er blitt midlertidig plassert i kommunale forsamlingssaler og idrettshaller, mens andre velger å sove på stranden i trygge områder.

Sterk vind og tørke som følge av en varm sommer gjør at brannene sprer seg raskt. Flere kraftige skogbranner har brutt ut langs kysten i Sør-Frankrike tidligere i uken.

Tirsdag ble det blant annet meldt om brann i nærheten av Saint-Tropez og nord for Nice. Ifølge BBC har flere hundre husstander på den franske middelhavsøya, Korsika blitt evakuert som følge av brannene.

ÅPNE FLAMMER: Slik så det ut i skogen i La Croix-Valmer, like ved Saint-Tropez da skogbrannen brøt ut tirsdag Foto: Valery Hache , AFP

På fransk radio beskrev ordfører Charles Scibetta brannområdet som et månelandskap og bemerket at innbyggerne var heldige som hadde sluppet unna.

Til sammen er over 3.000 hektar skadet. Over 4.000 brannmenn og 19 vannbombefly, hvorav 10 er kanadiske brannfly, deltar i slukningsarbeidet.

Om lag 540 brannmenn var satt inn i det svært krevende slukningsarbeidet i området rundt Bormes-les-Mimosas. I morgentimene ble det sendt opp fire sporingsfly som skal registrere nøyaktig hvor flamme er, og i hvilken retning de beveger seg.