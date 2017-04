Adidas gratulerte folk med å ha overlevd Boston Marathon

Nå beklager sportsmerkegiganten den uheldige e-posten.

Etter at det populære løpet Boston Marathon var ferdig mandag 17. april sendte sportsmerket Adidas ut e-poster til flere av deltagerne for å gratulere dem med at de hadde fullført løpet, skriver Buzzfeed.

Men budskapet druknet nok i den mindre treffende teksten: «Gratulerer, du har overlevd Boston Marathon».

Året etter terroren: Nest største startfelt i løpets historie

Kort tid etter kom reaksjonen og det haglet med kritikk mot sportsmerkegiganten, som åpenbart ikke hadde tenkt på terrorangrepet i 2013.

Tre personer døde og over 200 ble såret etter at brødrene Tamerlan Tsarnajev og Dsjokhar Tsarnajev tok med seg to bomber som eksploderte i målområdet.

I juni 2015 ble Dsjokhar Tsarnajev dømt til døden. Broren døde på flukt fra politiet noen dager etter terrorangrepet.

Dagen etter at e-postene ble sendt ut la Adidas seg flate, og publiserte dette på Twitter-konto: