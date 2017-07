Levningene av 71 Srebrenica-ofre gravlegges i Bosnia

22 år etter den verste massakren i Europa siden andre verdenskrig, blir levningene av 71 ofrene gravlagt i dag.

De nylig identifiserte levningene ble gravd ut fra massegraver Potočari-området, seks kilometer nordvest for den bosniske byen Srebrenica, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Tirsdag ble levningene begravet på gravlunden for ofrene for Srebrenica-massakren i landsbyen Donji Potočari. Tidligere er over 6000 andre ofre gravlagt der.

Flere tusen deltok i dagens markering. Rundt 8000 bosnjakiske gutter og menn ble drept og kastet i massegraver i den bosnisk-serbiske offensiven i og rundt Srebrenica som startet 11. juli mens Bosnia-krigen pågikk.

FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at massakren var et folkemord.

GRAVLUND: Over 6000 ofre for Srebrenica-massakren er gravlagt på denne gravlunden. Foto: Dado Ruvic, Reuters

Fortsatt pågår arbeidet med å grave opp og identifisere ofrene, og de siste årene har levningene fra flere hundre mennesker blitt gravlagt.

Så sent som i fjor ble over 1000 ofre antatt å ikke være identifisert eller funnet.

Venter med begravelse

Det yngste offeret som begraves i år er en 15 år gammel gutt, mens den eldste er 72 år. I alt syv av dem som begraves i år, var under 18 år da de ble drept, ifølge Anadolu.

Nyhetsbyrået skriver at mange familier også venter med begravelse fordi de håper at flere kroppsdeler skal bli funnet.

En av dem som begraver sine kjære i år er Mustafa Imamovic, som mistet sine to sønner på 19 og 21 år under massakren. Til Anadolu sier han at han mistet sønnene da de flyktet gjennom en skog.

– Vi var sammen, men mistet hverandre i skogen. Broren min er fortsatt savnet, sier han.

Dømt etter massakren

ANSVARLIGGJØRES: Ratko Mladic (t.h.) og Radovan Karadžić. Bildet er tatt i 1995. Foto: Ranko Cuvic, Reuters

I mars i fjor ble Radovan Karadžić (72), den politiske lederen for de bosniske serberne under krigen, dømt i ICTY til 40 års fengsel for folkemordet og flere andre krigsforbrytelser. Han har anket dommen.

Den bosnisk-serbiske militærlederen Ratko Mladić står fortsatt tiltalt i samme domstol for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

I slutten av juni ble den nederlandske stat dømt av ICJ som delvis ansvarlig for hundrevis av drapene.

De fredsbevarende FN-styrkene fra Nederland hadde ansvar for å beskytte Srebrenica etter at byen tidligere var erklært som «sikker sone». Men da leiren deres ble omringet, ble over 300 muslimske gutter og menn overgitt til bosnisk-serbiske styrker som tok livet av dem.

Etter planen skal ICTY stenge dørene ved utgangen av 2017, 24 år etter at FN-domstolen ble opprettet.

Kilder: VG/NTB