Hetebølge i Europa: Steker egg på asfalten

Nermin og Vahida Huskovic er på ferie i Bosnia-Hercegovina. Der er det så varmt at man kan steke egg på den smeltende asfalten.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Over flere dager har det vært meldt om over 40 grader i skyggen enkelte steder i landet.

Ifølge det bosniske nyhetsmediet Biljesak er dette den sterkeste hetebølgen området har sett på over 50 år.

Les også: Slik påvirker hetebølgen Norge

Nermin (56) og Vahida (56) Huskovic fra Mandal er på ferie i byen, som ligger i området Hercegovina i Bosnia-Hercegovina.

– Vi er stengt inne her. Vi kan ikke gå ut før om kvelden etter klokken ti, da kryper temperaturen ned til 25 grader.

Studier viser: Global oppvarming vil føre til dramatisk økning i dødsfall som følge av hetebølger

Akkurat nå ligger temperaturen på 43 grader i skyggen, forteller Nermin til VG.

VARM FERIETUR: Ekteparet Huskovic holder seg stort sett innendørs på ferie i Bosnia-Hercegovina. FOTO: PRIVAT Foto:

Hans eget termometer, som står i solen, har flere ganger denne uken vist godt over 50 og opp mot 60 grader celsius.

– Noen steder er asfalten så varm at man ikke kan gå på den, selv med sko. Vi har sett flere par med sko som sitter fast i asfalten. Man kan rett og slett ikke gå med billige sko her, de tåler det ikke.

Les også: Her er tallene som skremmer klimaforskerne

For å kjøle seg ned trekker mange ned til elven som renner gjennom byen, forteller Nermin. Andre søker tilflukt i matbutikken, som i likhet med restauranter og kafeer holder åpent på tross av varmen.

– Folk går inn på butikkene og later som de skal handle, og plukker varer på måfå fordi det er så deilig og kjølig der inne.

Les også: Flere har dødd som følge av hetebølge i Sør-Europa

Mellom klokken elleve om formiddagen og klokken fem om ettermiddagen er det svært få som tør å bevege seg ute, forteller Nermin.

Det er satt opp førstehjelpsstasjoner mange steder i byen for dem som trosser varmen og beveger seg utendørs. Flere eldre har ifølge Nermin kollapset på gaten som følge av varmen.

– Det er rett og slett farlig å være ute nå. Det er noen gale turister som går rundt med parasoller – de som bare er her for noen dager, vil jo ikke gå glipp av ferien sin. Ellers er det ingen.

Ikke samme problem i Norge: Kaldeste juli på 17 år

71 grader: Termometrene som står i solen i Mostar, Bosnia har vist helt opp i 71 grader denne helgen, forteller Nermin Huskovic, som her har dokumentert den voldsomme temperaturen. FOTO: PRIVAT

Hetebølgen skaper farlige situasjoner på flere måter – Nermin forteller at det stadig hender at folk foretar farlige forbikjøringer fordi de ikke orker å oppholde seg i bilene for lenge.

– De fleste har jo klimaanlegg i bilen, men mange av anleggene tåler ikke varmen. De har en litt annen kjørekultur her enn i Norge, og når det i tillegg er så varmt at man ikke orker å sitte i bilen for lenge, blir det mange ulykker.

Se videoen: Steker egg på asfalten i Mostar

– Heldigvis er det begrenset hvor fort man kan kjøre midt i byen, så det har ikke skjedd noen alvorlige ulykker – ikke det jeg har fått med meg, i hvert fall.

Trafikkaoset skaper korker der man av og til må vente flere timer i kø, forteller han.

Mostar, som til vanlig holder høye temperaturer i sommermånedene, er nå uutholdelig varm.

Som et eksperiment har journalister fra nyhetsstedet Biljesak denne uken forsøkt å steke egg på asfalten for å illustrere varmen.

Slik påvirker hetebølgen Norge: Mye regn i hele landet

Nermin og Vahida har vært en uke i Mostar, og skal bli en uke til før de drar videre til Kroatia.

De håper det blir bedre utover uken, slik det er meldt, men de stoler ikke helt på værmeldingen:

– De offisielle målingene gjøres utenfor byen, og er alltid på 38 eller 39 grader. De måler ikke her inne i sentrum, hvor det er over 40 grader. De ansatte har lov til å gå hjem fra jobb og fortsatt få betalt bare hvis det er over 40 grader, så selv om det er over 40 grader i sentrum, er det få som ikke er på jobb.

I en tidligere versjon av denne saken ble det publisert et bilde som etter nærmere undersøkelser ikke stammer fra denne aktuelle hendelsen. I teksten som sto til et annet bilde, fra hetebølgen i Bosnia, fremkom det at asfalten smeltet. VG har blitt gjort oppmerksom på at det trolig ikke er tilfelle. VG har derfor fjernet teksten om asfalten som smeltet og fjernet de nevnte bildene fra saken. VG beklager det inntrufne.

I slutten av juli: Voldsomme branner i Sør-Europa.