Hetebølge i Europa: Her er det så varmt at asfalten smelter

Nermin og Vahida Huskovic er på ferie i Bosnia-Hercegovina. Der er det så varmt at man kan steke egg på den smeltende asfalten.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Over flere dager har det vært meldt om over 40 grader i skyggen enkelte steder i landet.

Ifølge det bosniske nyhetsmediet Biljesak er dette den sterkeste hetebølgen området har sett på over 50 år.

Les også: Slik påvirker hetebølgen Norge

Nermin (56) og Vahida (56) Huskovic fra Mandal er på ferie i byen, som ligger i området Hercegovina i Bosnia-Hercegovina.

– Vi er stengt inne her. Vi kan ikke gå ut før om kvelden etter klokken ti, da kryper temperaturen ned til 25 grader.

Studier viser: Global oppvarming vil føre til dramatisk økning i dødsfall som følge av hetebølger

Akkurat nå ligger temperaturen på 43 grader i skyggen, forteller Nermin til VG.

VARM FERIETUR: Ekteparet Huskovic holder seg stort sett innendørs på ferie i Bosnia-Hercegovina. FOTO: PRIVAT Foto:

Hans eget termometer, som står i solen, har flere ganger denne uken vist godt over 50 og opp mot 60 grader celsius.

– Noen steder er asfalten så varm at man ikke kan gå på den, selv med sko. Vi har sett flere par med sko som sitter fast i asfalten. Man kan rett og slett ikke gå med billige sko her, de tåler det ikke.

Les også: Her er tallene som skremmer klimaforskerne

For å kjøle seg ned trekker mange ned til elven som renner gjennom byen, forteller Nermin. Andre søker tilflukt i matbutikken, som i likhet med restauranter og kafeer holder åpent på tross av varmen.

– Folk går inn på butikkene og later som de skal handle, og plukker varer på måfå fordi det er så deilig og kjølig der inne.

DÅRLIGE SANDALER: Nermin Huskovic, som er på ferie i Mostar i Bosnia-Hercegovina, advarer turister i landet mot å gå med dårlige sandaler. Bildet er tatt denne uken i Mostar. FOTO: PRIVAT

Les også: Flere har dødd som følge av hetebølge i Sør-Europa

Mellom klokken elleve om formiddagen og klokken fem om ettermiddagen er det svært få som tør å bevege seg ute, forteller Nermin.

Det er satt opp førstehjelpsstasjoner mange steder i byen for dem som trosser varmen og beveger seg utendørs. Flere eldre har ifølge Nermin kollapset på gaten som følge av varmen.

– Det er rett og slett farlig å være ute nå. Det er noen gale turister som går rundt med parasoller – de som bare er her for noen dager, vil jo ikke gå glipp av ferien sin. Ellers er det ingen.

Ikke samme problem i Norge: Kaldeste juli på 17 år

71 grader: Termometrene som står i solen i Mostar, Bosnia har vist helt opp i 71 grader denne helgen, forteller Nermin Huskovic, som her har dokumentert den voldsomme temperaturen. FOTO: PRIVAT

Hetebølgen skaper farlige situasjoner på flere måter – Nermin forteller at det stadig hender at folk foretar farlige forbikjøringer fordi de ikke orker å oppholde seg i bilene for lenge.

– De fleste har jo klimaanlegg i bilen, men mange av anleggene tåler ikke varmen. De har en litt annen kjørekultur her enn i Norge, og når det i tillegg er så varmt at man ikke orker å sitte i bilen for lenge, blir det mange ulykker.

Se videoen: Steker egg på asfalten i Mostar

– Heldigvis er det begrenset hvor fort man kan kjøre midt i byen, så det har ikke skjedd noen alvorlige ulykker – ikke det jeg har fått med meg, i hvert fall.

Trafikkaoset skaper korker der man av og til må vente flere timer i kø, forteller han.

Mostar, som til vanlig holder høye temperaturer i sommermånedene, er nå uutholdelig varm.

Byen var den varmeste i Bosnia-Hercegovina denne helgen, skriver journalister fra nyhetsstedet Biljesak til VG.

Som et eksperiment har journalistene denne uken forsøkt å steke egg på asfalten for å illustrere varmen.

Slik påvirker hetebølgen Norge: Mye regn i hele landet

Nermin og Vahida har vært en uke i Mostar, og skal bli en uke til før de drar videre til Kroatia.

De håper det blir bedre utover uken, slik det er meldt, men de stoler ikke helt på værmeldingen:

– De offisielle målingene gjøres utenfor byen, og er alltid på 38 eller 39 grader. De måler ikke her inne i sentrum, hvor det er over 40 grader. De ansatte har lov til å gå hjem fra jobb og fortsatt få betalt bare hvis det er over 40 grader, så selv om det er over 40 grader i sentrum, er det få som ikke er på jobb.

I slutten av juli: Voldsomme branner i Sør-Europa.