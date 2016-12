Bombetrussel mot Lufthansa-fly over USA

Etter tre timer i lufta over USA, fikk Camilla Grimshei (36) fra Fjellhamar utenfor Oslo den dramatiske beskjeden over høyttaleranlegget: En bombetrussel er ringt inn mot flyet.

Grimshei ante fred og ingen fare der hun satt på Lufthansas flight fra Houston, Texas til Frankfurt, Tyskland i natt norsk tid.

Men både hun og flere av de andre passasjerene i det to etasjer store kjempeflyet begynte å lure da de la merke til at flyet tilsynelatende begynte innflyging mens man fortsatt befant seg over det amerikanske fastlandet.

Nødlande i New York



– Om lag tre timer etter at vi tok av fra Houston, begynte jeg å legge merke til at vi fløy stadig lavere, og at lys fra byer begynte å bli synlige under oss. Deretter merket vi at personellet på flyet fremsto tydelig stresset. Så fikk vi beskjed om at det var rettet en bombetrussel mot flyet, og at vi derfor måtte nødlande på John F. Kennedy-flyplassen i New York, sier passasjer Grimshei.

VG fikk tak i henne mens hun sto i kø for å få seg en hotel-voucher på flyplassen 00.30 amerikansk tid.

BOMBETRUSSEL: Lufthansa-flygingen LH441 måtte nødlande i New York etter at flyselskapets hovedkontor i Köln mottok en bombetrussel mot flyet. Foto: FLIGHTRADAR24/TWITTER

Omringet av brannbiler



– Flyet ble tatt til et avsidesliggende område av flyplassen, og vi kunne se at vi var omringet av politi og brannbiler. Det var full utrykning. Informasjonen var ikke god. For eksempel fikk vi ikke forlate flyet på en times tid. Dette var ikke noe særlig hyggelig ettersom vi fryktet at en eventuell bombe var ombord på flyet. Så måtte alle passasjerene ta med seg all håndbagasje som så ble undersøkt på bakken utenfor flyet, sier Grimshei.

I natt skal hun overnatte i New York, og ifølge Grimshei må passasjerene selv ringe til Lufthansa for å booke ny flight hjem.

– Hvordan reagerte dere passasjerene på opplysningen om at det kunne være en bombe på flyet?

Redde barn



– Folk ble redde. Det var en del barn ombord som var gamle nok til å forstå hva en bombetrussel er for noe. Det var lite informasjon. Dessuten la vi merke til at av personalet på flyet ble synlig stresset. Etter hvert har Lufthansa opplyst oss om at bombetrusselen ble ringt inn til deres hovedkvarter, men at den spesifikt var rettet mot vårt fly, sier Grimshei.

Flyet skulle ta av fra Houston klokken 16.10 lokal tid, men var stappfullt og ble en snau time forsinket ut av Texas.

– Servicen fra Lufthansa har vært dårlig. Lite informasjon. Og kun en hotel-voucher i hånden. Vi må selv komme oss til hotellet og selv ringe for å få booket en ny flight.

– Lufthansas avgang 441 var mandag på vei fra Houston i USA til Frankfurt i Tyskland da flyselskapets hovedkontor i Köln mottok en bombetrussel mot flyet, ifølge talsmann Steve Coleman i havnevesenet i New York.

Coleman sier piloten ble varslet og valgte å fly til New Yorks JFK flyplass, der det ble parkert i et avsidesliggende område, skriver NTB.

VG kommer tilbake med mer.