Bolivia-bakmann løslatt mot kausjon

Norsk-bolivianske Augusto Toro-Blacutt ble mandag løslatt fra fengsel i Bolivia.

Det bekrefter hans norske advokat, Bjørn Aksel Henriksen, overfor VG.

– Jeg kan bekrefte at Augusto Toro-Blacutt ble løslatt 19. juni mot kausjon og meldeplikt, sier Henriksen.

Han opplyser at kausjonen er i størrelsesorden 80.000-100.000 kroner.

– Det er mye i boliviansk sammenheng, fortsetter advokaten.

Augusto Toro-Blacutt var den siste som satt fengslet i den såkalte Bolivia-saken hvor de tre norske jentene Madeleine Rodriguez, Stina Brendemo Hagen og Christina Øygarden i mai 2008 ble pågrepet på flyplassen i Cochabamba i Bolivia med 22,4 kilo kokain skjult i bagasjen.

Augusto Toro-Blacutt, som er norsk statsborger, nektet straffskyld under rettssaken i Bolivia i 2009. Han fikk en dom på 13 år.

Men da den såkalte Bolivia-saken kom opp for Borgarting lagmannsrett i 2012, vedgikk han via videolink at han hadde rekruttert de tre norske jentene til å smugle kokain i koffertene til Norge.

Han forklarte at han var med på å organisere smuglerruten fra Bolivia til Norge.

– Jeg var en del av gruppen. Jeg var med på det, sa han, uten å ville utdype mer overfor VG i et intervju i fengselet i fjor sommer.

– Augusto Toro-Blacutt har sittet i varetekt i ni år etter at han ble dømt til 20 års fengsel, men den dommen anket påtalemyndigheten. Dermed har ikke dommen vært rettskraftig. Det har vært et virvar av rettsprosesser, hvor dommer er blitt opphevet, sier advokat Bjørn Aksel Henriksen.

Han forteller at han har inntrykk av at hans klient har det overraskende bra og at han ikke har noe ønske om å komme tilbake til Norge så lenge han er pålagt meldeplikt.

– Han er lettet over at han nå endelig er løslatt. Han har ingen spesielle skader etter tiden i fengselet. Nå forsøker vi å få hele saken henlagt med bakgrunn i bolivianske foreldelsesfrister, sier Henriksen.