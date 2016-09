Prislapp på denne boligen: 1,4 milliarder kroner

Hvis noen slår til på dette boligsalget, blir det ny rekord i USA.

175 millioner dollar er prisen for den private øya på 255 mål. Med dagens kurs blir det over 1,4 milliarder kroner. Eiendommen, som er lagt ut for salg for første gang på over 100 år, inkluderer en herregård i stein, flere mindre hus, en polobane, en stor hestestall, en privat strand og et båthus.

Hvis noe i nærheten av prisantydningen nås, settes ny prisrekord for boligeiendommer i USA.

Øya, som kalles Great Island, ligger i Long Island Sound, i Darien, Connecticut. Det er åtte mil derfra til New York.

PRIVAT ØY: Great Island ligger åtte mil fra New York. Foto: Stanley Jesudowich , AP

Siden rundt 1900-tallet har den tilhørt familien og etterkommerne etter William Ziegler, en industriherre som bygde sin formue på bakepulver. Familien bestemte seg for å selge eiendommen, fordi yngre generasjoner har flyttet og hovedhuset ikke har vært i bruk på en stund, ifølge Associated Press.

Norges dyreste ligger på Bygdøy.

Den nåværende prisrekorden for boligsalg i USA ble satt i 2014, da 147 millioner dollar ble betalt for en eiendom i Hamptons i New York.

For noen år siden lå flere boliger ute for over 100 millioner dollar, men de fleste ble liggende ute over et år uten å bli solgt.

Les også: 172.000 kroner per kvadratmeter.

- Det var ikke så mange aktuelle kjøpere i dette markedet som vi antok, sier Jonathan Miller, som er president i Miller Samuel Real Estate Appraisers & Consultants.

STEINGAMMELT: Hovedhuset ble bygget tidlig på 1900-tallet og har seks soverom i tillegg til en fløy for ansatte og gjester. Nesten alle rommene har sjøutsikt. Foto: Stanley Jesudowich , AP

Oppussing

Men lokale boligeksperter mener utsalgsprisen for Ziegler-godset er fornuftig, tatt i betraktning eiendommens beliggenhet, kombinert med den private kystlinjen.

Men siden hovedhuset har vær ubebodd en stund, kan det være behov for litt oppussing.

Hvis man da har noen penger igjen.