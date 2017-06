Sinne og uvisshet etter storbrannen i London

LONDON (VG) 95 høyblokker i England er ikke brannsikre i henhold til forskriftene, viser en kartlegging etter storbrannen Grenfell Tower i London.

Restene av forkullet bygningsmateriale er ryddet opp fra gatene rundt den høye blokka i Kensington, men det brannherjede leilighetskomplekset rager fortsatt i området, som en konstant påminnelse om tragedien for knappe to uker siden.

Fra det som nå er et kullsvart og ødelagt skall av en høyblokk, så naboene beboerne hoppe fra vinduene i ren desperasjon i flukt fra flammene. Minst 79 mennesker mistet livet i storbrannen i den britiske metropolen.

Nå viser en omfattende undersøkelse at den samme typen brannfarlige fasadeplater som Grenfell Tower hadde, ble brukt på mange blokker i England. Tirsdag ettermiddag kunngjorde statsminister Theresa Mays kontor at av de 95 blokkene som er undersøkt så langt, hadde samtlige svikt i brannsikkerheten.

– Det er 100 prosent svikt , sa en talsmann for statsministeren da de mørke tallene ble fremlagt tirsdag ettermiddag.

SINNE OG SORG: Nesten to uker etter brannen har Ahmed Lattar (36) og datteren Sophie (10) fortsatt ikke fått vite om Ahmeds 30 år gamle kusine og hennes to barn kan bekreftes omkommet i storbrannen i boligblokka Grenfell Tower i Kensington i London. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Ahmed Lattar (36) og datteren Sophie (10) kjenner sorgen over hva slike feilgrep får av konsekvenser. Da VG møter dem i en av smågatene som snirkler seg rundt det sørgelig kullsorte boligkomplekset, skal de legge ned en bukett blomster for en 30 år gammel kusine og hennes to barn, familiemedlemmer de fortsatt ikke har hørt fra.

– Dette landet har blitt en spøk. Alt handler om profitt og ingen bryr seg om folk lenger, sier Ahmed Lattar, som er sint over at det ble tillatt å bygge boliger med det kostnadsbesparende, men brannfarlige materialet.

Tusenvis hasteevakuert



FAKTA: BRANNEN I GRENFELL TOWERS * Natt til onsdag 14. juni oppsto en brann i høyblokken Grenfell Tower i Kensington i London. Det tok tre dager å slukke flammene.

* Minst 79 mennesker er omkommet eller savnet etter brannen.

* Det er blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i de 120 kommunale leilighetene i den 24 etasjer høye blokka. De fleste beboerne hadde innvandrerbakgrunn og kom fra lavere sosiale lag.

* Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men politiet tror ikke den var påsatt.

* Statsminister Theresa May har i Parlamentet bedt om unnskyldning for myndighetenes mangelfulle innsats i kjølvannet av brannen. ( Kilde: NTB)

Storbritannias satsminister May vil nå ha en nasjonal gransking for å kartlegge brannfaren i landet. Allerede er 800 boligblokker hasteevakuert fordi de hadde samme type lettantennelige fasadeplater som det var i Grenfell Tower. Lørdag måtte 4000 beboere i fire høyblokker i Camden i London brått forlate sine antatt brannfarlige hjem.

Felles for de hasteevakuerte blokkene er at de huser folk med arbeiderklassebakgrunn. Ofte er det snakk om sosialboliger.

I tillegg til å takle sorgen og uvissheten etter at kusinen og hennes to små barn som bodde i brannblokken fortsatt ikke er funnet, må Ahmed Lattar og datteren støtte venner som har blitt tvangsevakuert fra sine boliger.

– Noen har blitt innlosjert på samfunnshus og fritidssenter, andre midlertidig på hotell. Men de vet lite om hva som skjer fremover, og noen har fått beskjed om at de allerede i morgen må flytte ut fra stedet de har oppholdt seg, uten å få vite hvor de skal, forteller Lattar til VG på et fortau som nesten er dekket av blomsterbuketter til minne om ofrene etter brannen.

Enkelte beboere har nektet å forlate hjemmene sine før de får vite mer om hva som venter dem fremover.

OMRÅDE I SORG: Rundt den brannherjede høyblokken Grenfell Tower er tilbudene om hjelp fra frivillige mange. Sorgen er stor etter at 79 menneskeliv gikk tapt. Mange er fortsatt savnet, fordi identifiseringsarbeidet etter storbrannen er veldig krevende. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

– Det verste for dem er usikkerheten. Og det gjelder oss som har mistet familie også. Vi kan bare anta at kusinen min og barna hennes er omkommet, men ingen kan gi oss svar. Alt av hjelp kommer fra frivillige i nærmiljøet, myndighetene har vært fullstendig fraværende, mener den 36 år gamle mannen.

Denne ettermiddagen tar han med datteren for å lære henne en verdig måte å sørge på, forteller han, men selv har han ingen illusjoner lenger.

– Myndighetene kommer til å fortsette å sette penger foran menneskeliv, selv etter dette. Det er en skam, mener familiefaren.

– Alle her har mistet noen



På den lille nærbutikken like ved Grenfell Tower er det lett å merke hvor sammensveiset innbyggerne i denne delen av Kensington er. I køen for å betale snakker alle med alle, klemmer utveksles, og barna kjenner hverandre. Ved kassen står en stor innsamlingsbøsse til inntekt for de rammede av storbrannen. Tanya McFarley (49) stikker en 10-pundsseddel nedi. Morgenen etter brannen kjøpte sønnen hennes vann for nesten 2000 kroner for gi bort til dem som trengte det.

– Alle her er er rammet av brannen. Ute på gaten vil du ikke finne en eneste én som ikke har mistet en venn, et familiemedlem eller en de kjente. Personlig savner jeg 4 mennesker som var kjære for meg. Barnebarnet mitt har mistet 6 barn hun gikk på skole sammen med. Jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det jeg føler. Jeg er sjokkert. Det er ikke til å tro at man kunne tillate at noe sånn kunne skje, sier kvinnen til VG.

STÅR SAMMEN: Tayla Rose (9) og bestemor Tanya McFarley (49) vil fortsette å gjøre alt de kan for å hjelpe til i det brannrammede nærområdet sitt. De har mistet mange de kjenner. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Langs gjerdene og portene til folks boliger, henger regntunge plakater med bilder av savnede mellom lapper med tilbud om juridisk hjelp og støttegrupper. 9 år gamle Tayla Rose og bestemor Tanya McFarley vil fortsette å gjøre alt de kan for å hjelpe til i det brannrammede nærområdet. Tanya McFarley mener brannen har gjort det åpenbart hvordan klasseforskjeller gir helt ulike muligheter til rike og fattige i landet hun har vokst opp i.

– Tenk at han tillot å la folk bo i noe så brannfarlig. Og et steinkast unna ligger de fornemme strøkene hvor folks hunder har bedre bostandard enn her, sier Kensington-kvinnen.