UNICEF-rapport: 117 barn brukt i bombeaksjoner

De kidnappes, trenes opp til å drepe og trues til å utføre selvmordsangrep. Terrorbevegelsen Boko Harams grusomme drapsmetoder avsløres i en ny rapport fra UNICEF.

Ifølge rapporten har 117 barn de tre siste årene blitt brukt i selvmordsaksjoner i de fire afrikanske landene rundt Tsjad-sjøen, Nigeria, Kamerun, Niger og Tsjad.

Hittil i år har det vært 27 slike terroraksjoner. Ifølge UNICEF er det i rundt 80 prosent av angrepene jenter som er blitt utrustet med bomber.

– Vi har opplevd at en ung mor med sitt lille barn på ryggen fikk festet et bombebelte på kroppen. Deretter gikk hun inn på et marked, sprengte seg selv og barnet og tok med seg en rekke andre mennesker i døden, forteller kommunikasjonsrådgiver i UNICEF, Norge, Helene Sandbu Ryeng (34).

Ekstrem vold



Den norske kvinnen har bodd i Maiduguri, som inntil i fjor høst var hovedsetet til Boko Haram, den beryktede terrororganisasjonen som i en årrekke har herjet og terrorisert den nordøstlige delen av Nigeria.

FORDREVET: 2,3 millioner mennesker er interflyktninger i landene rundt Tsjad-sjøen. Dette er den største leiren, i Maiduguri, nordøst i Nigeria. Det rettes nå søkelyset på det som har utviklet seg til å bli Afrikas største humanitære krise. Foto: AP

Det var i dette området Boko Haram bortførte 276 unge jenter fra en internatskole i april i 2014, de såkalte Chibok-jentene. En hendelse som vakte oppsikt og forferdelse over hele verden.

– Det som omtales i rapporten og inntrykket jeg sitter igjen med etter mitt opphold i området nordøst i Nigeria, er den brutaliteten og de massive bruddene på menneskerettighetene som påføres lokalbefolkningen. Det gjør et ufattelig sterkt inntrykk å være vitne til at barn og kvinner blir tvunget til å bli bombebærere og måtte utføre terrorattentat, sier Helene Sanbu Ryeng.

Hun forteller om unge gutter, kidnappet av Boko Haram, som blir stilt overfor det grusomme valget å enten drepe sin beste venn eller selv bli drept.

– Slik blir unge gutter lært opp til å bli drapsmenn og får sine liv ødelagt for alltid. De som er blitt satt fri blir sjelden akseptert av sin familie og landsbyen de kommer fra. Hvem vil ha en drapsmann i sin nærhet. Jenter som har blitt bortført, daglig voldtatt av Boko Haram og føder et barn, blir heller ikke akseptert om de kommer tilbake til familie og hjemsted, sier Helene Sandbu Ryeng.

Sultkatastrofe

Den nigerianske hæren har stort sett drevet Boko Haram ut av Maiduguri, men er fremdeles i stand til å terrorisere lokalbefolkningen i den nordøstlige delen av Nigeria, Afrikas mest befolkede land med sine rundt 175 millioner innbyggere.

I februar inviterte den norske regjeringen og FN til en storstilt giverlandskonferanse i Oslo for å skaffe til veie en halv milliard dollar for å avhjelpe matmangel, sult og konflikt som har rammet rundt 17 millioner mennesker rundt Tsjad-sjøen.

Norge bidrar alene med 1,6 milliarder kroner over tre år.

– Målet er at vi nå skal få større oppmerksomhet rundt denne krisen som rammer landene rundt Tsjadsjøen. Episenteret for denne krisen er denne Borno-staten i nordøst i Nigeria, hvor terrorbevegelsen Boko Haram har herjet helt forferdelig, sa utenriksminister Børge Brende til VG under giverlandskonferansen.