Terrorgruppen Boko Haram drevet ut  – leter etter 200 kidnappede skolejenter

Den nigerianske hæren har drevet Boko Haram ut av det som var islamistgruppens siste høyborg.

Nigerias president Muhammadu Buhari opplyser at hæren har drevet islamistgruppens krigere ut fra det som var en viktig Boko Haram-leir i skogsområdet Sambisa nordøst i landet.

– Jeg ble informert av hærens øverstkommanderende om at leiren ble tatt rundt klokka 13.35 fredag 22. desember, og at terroristene er drevet på flukt uten steder å gjemme seg, sier Buhari ifølge Reuters.

Kidnappet 276 skolejenter



Terrorgruppen skapte store overskrifter verden over i 2014, da de 14. april kidnappet over 200 jenter fra en skole i landsbyen Chibok.

57 av dem klarte senere å lure de ekstremistiske kidnapperne, og rømme i sikkerhet. Ingen av de andre er reddet, og nå, to år etter, er 219 fortsatt ikke gjort rede for.

– Videre anstrengelser må gjøres for å finne de gjenværende jentene som er holdt i fangenskap, og befri dem, sier presidenten.

Skjulte seg i viltreservat



Presidenten sier videre at Boko Haram har blitt «knust» i det som var gruppens «siste enklave». Den nigerianske hæren begynte for flere uker siden militæraksjonen i Sambisa, et tidligere viltreservat der Boko Haram-krigere har oppholdt seg.

Over 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram grep til våpen i 2009, og over 2 millioner mennesker er drevet på flukt.

Kamphandlingene har ifølge FN skapt en massiv humanitær krise, og over 5 millioner mennesker trues av sult.

