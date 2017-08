Terrorgruppe bruker kvinner og barn som selvmordsbombere

Terrorgruppen Boko Haram bruker en overvekt av kvinner og barn til selvmordsbombing når de vil ta livet av uskyldige.

Det viser en amerikansk undersøkelse, ifølge CNN.

Majoriteten av selvmordsbomberne Boko Haram bruker når de skal ta livet av uskyldige mennesker, er altså kvinner og barn. Forskere ved senteret for terrorbekjempelse på West Point og Yale-universitetet har analysert 434 selvmordsbomber som Boko Haram har stått bak siden 2011. Bomberens kjønn var mulig å avklare i 338 av angrepene, og kvinner sto bak 244 av dem.

Bruken av kvinner økte etter kidnappingene

Gruppens bruk av kvinner økte etter at de kidnappet 276 kvinnelige studenter mellom 16 og 18 år fra et internat i 2014. Bortføringen av jentene fra Chibok førte til kampanjen «#Bring Back Our Girls».

– Boko Harams bruk av kvinnelige selvmordsbombere skjøt fart omtrent umiddelbart etter Chibok-kidnappingen, sier Jason Warner, assisterende professor ved senteret for terrorbekjempelse på West Point.

Ifølge rapporten er det første gang i historien at en terrorgruppe bruker flere kvinner som selvmordsbombere enn menn.

Ifølge rapporten begynte Boko Haram å bruke kvinnelige selvmordsbombere etter de så at kjønn og alder har potensial til å styrke gruppens globale profil etter Chibok-kidnappingen.

Yngste selvmordsbomber var syv år

– De er også i forkant når det kommer til å bruke barn som selvmordsbombere, sier Warner til CNN.

Av de 134 selvmordsbomberne hvor alderen kunne fastslås, var 60 prosent tenåringer eller barn. Den yngste selvmordsbomberen var syv år gammel. Boko Haram har dessuten brukt fire ganger så mange unge jenter som gutter, ifølge studien.

Gruppen har drept rundt 35.000 mennesker de siste seks årene. Ifølge Warner er de aller fleste uskyldige sivile fra Nigeria, Kamerun og Chad, ikke myndigheter eller militære, skriver CNN.

Konflikten i Nigeria har tvunget mer enn to millioner nigerianere til å flykte, med store humanitære konsekvenser.