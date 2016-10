Elleville gledesscener da gisler ble frigitt fra Boko Haram

Høylydte gledesscener utspant seg da 21 skolejenter som har vært kidnappet av Boko Haram i Nigeria i to og et halvt år endelig traff familiene sine igjen.

Jentene ble frigitt på torsdag, men først søndag hadde familiene kommet frem til den nigerianske hovedstaden Abuja fra den avsidesliggende landsbyen Chibok i den nordøstre delen av det enorme landet - mot grensen til Kamerun - der de kommer fra.

Gjensynsgleden var forståelig nok enorm.

Les også: Boko Haram slapp ny video med kidnappede jenter

Det var i april 2014 at en større gruppe fra Boko Haram sjokkerte verden ved å kidnappe nær 300 skolejenter mens de lå og sov i. Flere titalls jenter klarte å rømme rett etter kidnappingen, men den islamsk-militante opprørsgruppen har fremdeles over 190 skolejenter i fangenskap.

Løslatelsen skjedde etter en serie forhandlinger mellom Boko Haram og dennigerianske regjeringen.

– Løslatelsen er et resultat av iherdige forsøk døgnet rundt fra regjeringen for å gjøre en slutt på denne kjedelige situasjonen. Vi ser på dette som et høyst mulig første skritt til å få alle Chibok-jentene tilbake til friheten, fortalte den nigerianske informasjonsministeren, Alhaji Lai Mohammed, til reportere i Abuja, ifølge CNN.

Blant de løslatte jentene fantes også en tyve måneder gammel baby som er født i Boko Harams fangenskap.

Nigerias visepresident, Yemi Osinbajo, gikk ut på Twitter for å ønske jentene velkommen tilbake.