Boko Harams blodigste angrep hittil i år

Ekstremistgruppen Boko Haram skal stå bak to nye angrep i Nigeria. Eksperter mener dette viser at gruppen fortsatt utgjør en trussel.

Minst 14 personer skal ha blitt drept i et selvmordsangrep som Boko Haram antas å stå bak.

Ifølge lederen for det statlige krisebyrået SEMA, snek en kvinnelig selvmordsbomber seg inn i en bygning i Dikwa sent fredag, øst for byen Maiduguri, og sprengte seg selv, melder NTB.

Også torsdag skal det ha vært et selvmordsangrep i Maiduguri hvor flere kvinnelige selvmordsbombere skal ha mistet livet. Ifølge nyhetsbyrået er uklart om de lyktes i å utløse sprengladninger.

SELVMORDSANGREP: En gruppe mennesker ber utenfor et sykehus i Maiduguri dagen etter selvmordsangrepet i Dikwa. Foto: Stringer , AFP

Ifølge frivillige hjelpearbeidere ble minst et tyvetalls andre såret, og måtte av sikkerhetsmessige grunner vente til lørdag morgen før de kunne bli evakuert.

Tirsdag ble en gruppe geologer utsatt for et bakholdsangrep i Kano, Nigeria. Boko Haram skal også ha stått bak dette angrepet.

Antall døde kan stige

Totalt 48 mennesker ble drept i bakholdsangrepet, mot en gruppe som gjorde geologiske undersøkelser i forbindelse med oljeleting ved Tsjadsjøen.

En anonym hjelpearbeider nyhetsbyrået AFP har vært i kontakt med, sier imidlertid lørdag, at de så langt har funnet 69 døde etter angrepet, 19 av dem soldater, 33 av dem fra sivil milits og 17 av dem sivile.

Den siste av dem ble funnet flere kilometer fra der angrepet skjedde, og hjelpearbeiderne er bekymret for at dødstallet kan stige, melder nyhetsbyrået.

NTB melder at myndighetene i landet nå har stanset oljeletingen i området. Angrepet kom fem dager etter at den nigerianske hæren offentliggjorde en ordre om å pågripe Boko Haram-lederen Abubakar Shekau innen 40 dager.

Lørdag ettermiddag publiserte Boko Haram en fire minutter lang videomelding av tre geologer som ble bortført etter et angrepet, melder AFP. I videoen ber geologene om hjelp fra myndighetene til å bli løslatt fra ekstremistene.

– Frykter ikke militære reaksjoner

Ifølge AFP skal de tre mennene identifiserte seg som geologer fra Universitetet i Maiduguri. Universitetets talsperson, Danjuma Gambo bekreftet til nyhetsbyrået at geologene er ansatt ved universitetet.

Ifølge universitetet skal de fem ansatte ha mistet livet i angrepet, deriblant to forelesere og en sjåfør, skriver BBC.

Eksperter mener bakholdsangrepet, som er det blodigste fra ekstremistgruppen hittil i år, viser at Boko Haram fortsatt utgjør en trussel til tross for at myndighetene mener de er i ferd med å dø ut.

– De har angrepet flere og flere militærposter, og flere militærkolonner. At de går etter arbeidere fra det statlige oljeselskapet (NNPC), viser at de ikke frykter militære reaksjoner, sier Yan St-Pierre, fra Modern Security Consulting Group til AFP.