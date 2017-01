1.000 dager siden skolejentene ble bortført i Nigeria – fortsatt i fangenskap

Søndag er det 1.000 dager siden 276 jenter ble bortført av Boko Haram fra en skole nord i Nigeria. De fleste av dem er fortsatt i fangenskap.

Massebortføringen opprørte en hel verden og gjorde ekstremistgruppen langt mer kjent internasjonalt. Da Nigerias forrige regjering ikke lyktes med å få jentene raskt tilbake, oppsto bevegelsen Bring Back Our Girls, som blant annet fikk støtte fra USAs førstedame Michelle Obama på sosiale medier.

Ikke frie

I oktober forhandlet myndighetene fram en frigivelse av 21 av jentene fra Chibok. En jente ble reddet i et militært angrep på en ekstremistleir i november, og noen har klart å rømme på egen hånd. Men selv om de er ute av Boko Harams klør, er de ikke frie, men holdes under oppsyn av myndighetene.

Dette har ført til kritikk fra flere advokater og menneskerettighetsgrupper, men myndighetene sier jentene får medisinsk og psykiatrisk behandling. President Muhammadu Buhari har også lovet at jentene skal få den beste skolegangen som er mulig.

BARN I FANGENSAP: Denne Chibok-jenta ble nylig reddet fra Boko Haram etter at hun ble tatt til fange for to år siden. Hun fikk en liten gutt (her ti måneder) med en av Boko Haram krigerne, ifølge en militær talsmann for de nigerianske myndighetene. Her er hun fotografert i et hus eid av de nigerianske myndighetene i november i fjor. FOTO: JOSSY OLA/AP AP

Andre hevder myndigheten ikke vil at jentene skal fortelle om tabber begått av militæret i forsøk på å få dem fri. Fredag kom Bring Back Our Girls med kritikk mot at regjeringen ikke har klart å få fri de 196 jentene som fortsatt holdes fanget. Amnesty ber myndighetene doble innsatsen og mener bortføringen kan være en krigsforbrytelse.

200 reddet



Nærmere 300 jenter ble bortført da Boko Haram angrep en skole i Chibok i april for snart tre år siden. Et 50-talls klarte å rømme etter kort tid, mens resten ble tatt med av ekstremistene.

I løpet av 2016 ble et fåtall jenter reddet, men over 200 holdes fortsatt fanget. Ifølge myndighetene har trolig flere av dem mistet livet som følge av blant annet malaria og slangebitt. Flere av jentene har blitt tvangsgiftet med Boko Haram-medlemmer og fått barn.

Barn holdes skjult



– Denne dystre merkedagen er en påminnelse om ikke bare Chibok-jentenes forsvinning, men også alle de andre personene – inkludert mange barn – som holdes av Boko Haram på gruppens skjulesteder rundt i landet. Disse bortføringene og andre angrep på sivile, må ta slutt, sier fungerende landsjef for Amnesty International i Nigeria, Makmid Kamara.

Han er også bekymret for at andre ofre for bortføringer, som ikke har fått like mye oppmerksomhet, ikke har vært gjenstand for samme innsats for å få dem satt fri.

Over 20.000 mennesker er drept siden Boko Haram grep til våpen i 2009, og over to millioner mennesker er drevet på flukt. Kamphandlingene har ifølge FN skapt en massiv humanitær krise, og over fem millioner mennesker trues av sult.

Det siste tiden har et femtitalls Boko Haram-medlemmer hoppet av fra ekstremistgruppen og overgitt seg til myndighetene i nabolandet Niger.

