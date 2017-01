Solberg ut mot Trumps politikk: – Flyktninger og andre mennesker må behandles likt

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende reagerer på Trumps innvandringspolitikk.

Utenriksminister Børge Brende er kritisk til president Donald Trumps presidentordre, som midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

– Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen, sier Børge Brende i en uttalelse til VG.



Flyktningordren fra Trump stenger blant annet grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid, og det er innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelige muslimske land – Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Dette rammer også personer som allerede har visum.

Også USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Mandel Ngan , AFP

– Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. I dag er 65 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt, et rekordhøyt antall, sier Brende.

Utenriksministeren mener at USA må ta sin del av ansvaret når det gjelder håndteringen av de migrasjonsutfordringene som verden står overfor i dag.

– Også USA må ta imot sin andel kvoteflyktninger. Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier han.

Brende påpeker at innsatsen overfor migranter og flyktninger er et høyt prioritert arbeidsfelt for den norske regjeringen.

KRITISK: Utenriksminister Børge Brende er kritisk til de beslutningen Donald Trump har tatt de siste dagene. Foto: Frode Hansen , VG

Erna Solberg ut mot Trump

Statsminister Erna Solberg sier også at hun er bekymret for Trumps beslutninger.

– Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise, sier Solberg i en uttalelse til VG.

– Vi skal være besluttsomme i kampen mot terror, men jeg synes ikke det er riktig å skjære så mange mennesker fra enkeltland over én kam, fortsetter statsministeren.

Solberg mener at USA må ta ansvar for å beskytte flyktninger.

– Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt. Norge gjør en stor innsats på dette området både i nærområdene og med dem vi tar til Norge. Dette ansvaret har også USA, sier hun.

– Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier - og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg.

Sverige, Danmark og Tyskland reagerer

Myndighetene i Danmark og Sverige er også kritiske til president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra flere hovedsakelig muslimske land, melder NTB.

– Trumps gruppebeslutning om å blokkere folk fra bestemte land er uklok. Vi skal bedømme og møte hverandre som individer, skriver den danske utenriksministeren Anders Samuelsen på Facebook.

Også Sveriges utenriksminister Margot Wallström reagerer på Trumps beslutning.

– Dypt bekymret for USAs beslutning om ikke å tillate innreise for folk fra bestemte land. Skaper mistillit mellom mennesker, skrev hun på Twitter lørdag.

Forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, har også reagert på Trumps presidentordre.

Merkels talsperson Steffen Seibert sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at Merkel er sterkt kritisk til president Donald Trumps nye restriksjoner mot flyktninger i USA, og at hun mener at det er uberettiget.