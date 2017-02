Hemmelig avtale kan få French hjem

KINSHASA (VG) Norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge.

Fredag bekreftet Brende i et brev til Stortinget at en benådning av nordmannen som i snart åtte år har sittet fengslet i Kongo ikke lenger er like sannsynlig. Samtidig understreker han at Utenriksdepartementet arbeider videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på «annet grunnlag».

Nå kan VG fortelle at representanter for norske og kongolesiske myndigheter allerede har forhandlet frem en avtale om soningsoverføring for nordmannen. Avtalen skal ha vært nærmest klar høsten 2015, og langt på vei godkjent av norske myndigheter, men er ennå ikke formelt signert. Årsaken til at saken ennå ikke er løst fremstår nå som en gåte for norske myndigheter, får VG opplyst.

– At denne saken allerede har trukket ut i over syv år viser at det ikke finnes enkle løsninger. Vi fortsetter vår innsats og målet er at French skal få returnere til Norge. Det har vært fremgang i saken det siste året, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD.

De norske forhandlerne har jobbet langs to hovedspor: En benådning fra president Joseph Kabila, eller en soningsoverføring.

I april i fjor opplyste utenriksminister Børge Brende at spørsmålet om benådning var til vurdering i Kongo. Etter det VG forstår skal flere sentrale personer i det kongolesiske maktapparatet nå være positive til en slik løsning, men så langt har president Kabila ikke ønsket å undertegne en benådning.

Samtidig råder det politisk kaos i Kongo etter at det planlagte presidentvalget i november i fjor ble utsatt. Den kongolesiske grunnloven hindrer i utgangspunktet Kabila å stille til valg for en tredje presidentperiode, men presidenten har så langt lyktes i å bli sittende. Den spente sitasjonen i landet kan være noe av årsaken til at Kabila vegrer seg mot å undertegne en benådning.

Det har gjort at avtalen fra 2015 igjen har blitt et hett spor i jakten på en løsning på den langvarige saken.

Andersen understreker at utenrikstjenesten og UD har et bredt kontaktnett både i Kongo og i regionen.

– Våre medarbeidere har hatt et stort antall samtaler og møter med myndighetspersoner, diplomater, religiøse ledere, sivilsamfunnsrepresentanter og andre personer som vi mener kan være av interesse, sier han.

Har vært nær en løsning flere ganger

Norske myndigheter har ved flere anledninger trodd at saken nærmet seg en løsning. Senest før jul i 2015, kort tid etter at avtalen om soningsoverføring var ferdigforhandlet. Også moren Kari Hilde French, som i lange perioder har bodd i Kongo for å støtte sin dødsdømte sønn, har tidligere fortalt om flere episoder der hun har vært overbevist om at det kun gjensto praktiske avklaringer før French kunne løslates.

– Det har vært så mange skuffelser, så mange ganger der vi har trodd at vi var nær en løsning før døren har blitt stengt på nytt, sa French i et intervju med VG i april i fjor.

Andersen understreker at situasjonen til den fengslede nordmannen er vanskelig.

– Påkjenningene ved langvarig soning under vanskelige forhold gjør at den humanitære situasjonen for French har vært vanskelig over tid. Utenrikstjenesten besøker French ofte og jevnlig i fengselet og yter løpende konsulær bistand. Det er kongolesiske myndigheter som har ansvar for å ivareta hans sikkerhet og helse, og dette er noe vi også ofte tar opp med og understreker overfor kongolesiske myndigheter.