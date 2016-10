Brende i Sør-Sudan: Kan ende i hungersnød

I dag møtte Børge Brende Sør-Sudans president i Juba, i et regjeringskvartal med ferske skuddhull i veggen. Utenriksministeren advarer mot en kommende katastrofe.

– Lederne i Sør-Sudan har sviktet sitt folk, sier Børge Brende til VG over telefon fra Kenyas hovedstad Nairobi tirsdag kveld.

Da hadde han nettopp kommet tilbake fra det unge landet Sør-Sudan, som Norge, sammen med USA og Storbritannia, har lagt ned enorme summer og enda større diplomatisk prestisje i å stable på bena.

Det har ikke gått som planlagt.

Landet ble selvstendig den 9. juli 2011 etter en 22 år lang borgerkrig mot Sudan, som endte med en fredsavtale i 2005. Den tidligere opprørsgeriljaen SPLM/A dannet regjering i Sør-Sudan.

Men en intern konflikt skulle snart sette landet på en alvorlig prøve.

– Vi og omverden undervurderte behovet for en skikkelig intern avvæpning. Dette er et svært fattig land, som nesten ikke har veier eller sykehus, men som har enorme mengder våpen, sier Brende.

I 2013 ga president Salva Kiir visepresident Riek Machar sparken etter en langvarig maktkamp.

De to slåss sammen for Sør-Sudans uavhengighet, men er i dag bitre fiender. Personkonflikten førte i desember 2013 til etnisk vold og blodige hevnangrep mellom folkegruppen dinkaer (lojale til Kiir) og nuere (lojale til Machar) de største folkegruppene i landet.

Maktkampen har ført til at titusenvis er drept og 2,5 millioner er sendt på flukt under borgerkrigen. Over seks millioner mennesker er avhengige av nødhjelp.



– Er mye av denne elendigheten et resultat av en maktkamp mellom to sta menn?

– Jeg er enig i den beskrivelsen. Men nå er det sånn at Salva Kiir er president og Machar har flyktet til Sør-Afrika. Jeg tror ikke at de to vil klare å bli enige om en løsning igjen, sier Brende.

SKOLEBESØK: Brende besøkte en barneskole i en leir for folk på flukt fra Juba tirsdag. Skolen driftes av Flyktningehjelpen med støtte fra Norge: Foto: UD

Mens Brende besøkte presidentkontorene til Kiir i Juba tirsdag, var det fortsatt hull i veggen, etter at Machars sikkerhetsstyrker skjøt mot Kiirs menn i juli år.

Kampene brøt ut den 7. juli og flere hundre ble drept og titalls tusen drevet på flukt.

– Konsekvensen av denne konflikten mellom Sudans ledere har ført til enorm lidelse, sier Brende.

Over 1,6 millioner mennesker er nå på flukt inne i landet og over 900.000 mennesker har flyktet fra Sør-Sudan til nabolandene siden desember 2013. Sør-Sudans økonomi ligger i ruiner. Ifølge det internasjonale pengefondet (IMF) er inflasjonen i landet på nærmere 300 prosent, og valutafallet nærmer seg 90 prosent i år.

Norge bidro med 472 millioner kroner i bistand til Sør-Sudan i 2015, det aller meste til humanitær hjelp. Brende mener at Norge nå ikke kan gi opp:

– Humanitære lidelsene er ubeskrivelige. Dette kan rett og slett ende i en hungersnød. Mennesker mangler medisiner, rent drikkevann og millioner av barn går uten skolegang. Dette er en glemt konflikt, der Norge fortsatt må bidra, sier han.

