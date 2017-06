Børge Brende: – Macron gir ny energi til Frankrike

PARIS (VG) Frankrikes president Emmanuel Macron (39) kan endre Europa til det bedre, mener utenriksminister Børge Brende.

Frankrikes president Emmanuel Macron har nærmest trollbundet massene siden han lanserte sin politiske bevegelse for bare halvannet år siden. Etter å ha hatt politiske samtaler i Paris i forrige uke, føyer Børge Brende seg inn i rekken av folk som har stor tro på den unge presidenten.

– Jeg ser en helt annen dynamikk og energi i fransk politikk. Han er jo en utrolig energisk, idérik og fremtidsrettet leder, sier en entusiastisk Brende, som har truffet Macron ved flere anledninger.

VG treffer Børge Brende susende gjennom den franske hovedstaden i baksetet på en bil på vei fra møter i Elysee-palasset. I lommen har den norske utenriksministeren et visittkort med ferskt blekk: Macrons sikkerhetsrådgiver har notert mobilnummeret sitt på kortet. Brende er full av optimisme etter møtene med de mektige rundt den franske presidenten.

– Jeg tror Macron har en mulighet til å ikke bare være en god leder for franskmenn, men å bli viktig også for folk utenfor sine landegrenser. Suksess som fransk president vil gi ham muligheten til å ta en større internasjonal rolle, sier Brende til VG.

Støttes av de mektigste i Europa



Da den EU-vennlige sentrumskandidaten Marcon ble utropt til den yngste franske presidenten noensinne, haglet gratulasjonene fra statsledere over hele Europa. Allerede under valgkampen etablerte Republikken på veis kandidat tette bånd med Tysklands mektigste, Angela Merkel, og Macron klarte til og med å holde maska under møtet med han som kanskje er verdens mektigste, Donald Trump, mens de gjennomførte det som har blitt et legendarisk hardt håndtrykk, beskrevet av Macron som «sannhetens øyeblikk».

UTENRIKSMINISTERMØTE: Børge Brende møtte Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian i Paris 7. juni. FOTO: UD

Den uredde 39-åringen står for et sterkt europeisk samarbeid og fellesskap, noe som kan tjene alle europeere, mener Brende.

– Nå har det vært veldig problematisk i Europa en tid, men vi ser jo, uavhengig av valget i Frankrike, at økonomien i Europa er i ferd med å ta seg opp etter finanskrisen, arbeidsledigheten går ned og den økonomiske veksten er sterkere. Med klokskap fra Macron sin side, tror jeg, dersom han skaffer seg flertall i nasjonalforsamlingen, at han kan få gjennom reformer som gjør Frankrike mer konkurransedyktig og forhåpentligvis får ned den altfor høye arbeidsledigheten som har bitt seg fast i landet, sier Brende til VG.

Idolisering

Den siste uken, mens det har foregått valg på nasjonalforsamling i Frankrike, har fransk presse satt et navn på idoliseringen av den nyvalgte statslederen: «Macron-mania». Brende humrer godt over popstjernestatusen til politikerkollegaen, men sier det er noe sant i hva pressen skriver, hvertfall.

– Franske aviser har påpekt noe jeg synes er helt riktig: Macron har jo ikke gjort én feil, foreløpig i hvert fall, på det utenrikspolitiske området siden han ble president. Jeg må jo innrømme at hans lille videosnutt, hvor han kontrer Trumps skepsis til Parisavtalen med «Let´s make our planet great again», det var rett ord til rett tid, sier Norges utenriksminister fra baksetet.

VINNENDE VESEN: Frankrikes Emmanuel Macron ser ut til å skru på sjarmen i møte med førstedame Melania Trump og USA president Donald Trump på G7-toppmøtet i Taormina i mai. FOTO: AFP

Vil jobbe tett med Norge

Utenriksministeren traff også Jean-Yves Le Drian, Frankrikes utenriksminister, under besøket i Paris. I møtet fikk Brende dannet seg et godt inntrykk av «hvordan Macron ønsker å drive ting» - og det Le Drian formidler er gode nyheter også for Norge, skal vi tro Brende. Frankrike er på listen over land Norge nå vil jobbe tettere sammen med sikkerhetspolitisk, og Frankrike under Macron vil spille en viktigere rolle i norsk utenrikspolitikk fremover, sier utenriksministeren til VG.

– Franskmennene sier at de vil jobbe særlig tett sammen med Norge når det gjelder Nord-Afrika, og har bitt seg merke i Norges engasjement for området. Og de ser Norge som en partner i utformingen av EU, fordi de oppfatter oss som en viktig samarbeids - og handelspartner, selv om vi ikke er EU-medlem. Og så har de forsikret meg om at i brexit-prosessen vil vi som EØS-land være fullt ut informert om EUs ulike posisjoner. Det er viktige spørsmål for oss, fordi Storbritannia er et viktig handelsområde for Norge.

VIKTIG SAMARBEID: Norges bånd til Frankrike vil bli sterkere med Macron ved makten, mener Børge Brende. Her fra Brendes besøk i Paris i fjor.Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Færre skyer på himmelen

Børge Brende har tidligere i vår uttrykt bekymring for fremveksten av populistiske partier i Europa, og advart mot at «nasjonalisme, proteksjonisme og populisme er en «toxic cocktail»». I den franske valgkampen gikk Brende ut og advarte mot Macrons motkandidat, den innvandringsskeptiske Marine Le Pen fra patriot-partiet Nasjonal Front. Med usikt mot Eiffeltårnet sier Brende at han er glad for at Le Pen tapte valget.

– Jeg må jo si at man trekker et lettelsens sukk når vi har det nederlandske valget bak oss, hvor Wilders ikke gjorde det så godt som han håpet, og når vi nå har sett Marine Le Pen falle sammen som et korthus i innspurten av den franske valgkampen. Får Macron nå et flertall i nasjonalforsamlingen, vil rommet for Le Pen bli mye smalere, og det er godt nytt for Europa, sier utenriksministeren.

«GIFTIG COCKTAIL» Nasjonal Front Marine Le Pen representerer krefter som er farlig for Europa, mener Børge Brende. FOTO: AFP

– Mener du at populismen og «anti-EU-kreftene i Europa» som du har vært bekymret for, nå er svekket?

– Kanskje i Vest-Europa. Det er færre skyer på himmelen i form av proteksjonistiske og nasjonalistiske bevegelser som vil svekke samarbeidet i Europa, og de institusjonene som vi bygde for å hindre at vi gjentar feilene fra vår historie. Men det er fortsatt skyer på himmelen. En av dem er at det er splittelse innad i EU, mellom Visegrad-landene og lederne i Vest-Europa. Her ser vi noen bekymringsfulle trekk: Noen av landene vil ikke ta sin del når det gjelder migrasjon, og det er uenighet om temaet Russland og Ukraina. Så vi må jobbe fremover med å skape større enighet internt i EU rundt disse spørsmålene, mener Brende.