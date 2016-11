Bob Dylan kommer ikke til Stockholm for å ta imot nobelprisen i litteratur.

Det opplyser Svenska Akademien i en pressemelding.

– I går kveld fikk Svenska Akademien et personlig brev fra Bob Dylan der han forklarer at han ikke kan ta seg fri i desember for å reise til Stockholm for å ta imot Nobelprisen i litteratur. Han ønsker å kunne ta imot prisen personlig, men andre forpliktelser gjør det dessverre umulig. Han understreket at han kjenner seg utrolig hedret av Nobelprisen, heter det i pressemeldingen.

Bob Dylans reaksjon: – Fantastisk. Helt utrolig

– Svenska Akademien respekterer Bob Dylans beslutning. At en nobelpristaker ikke kan reise til Stockholm for å ta imot prisen er uvanlig, men ikke eksepsjonelt. Den siste tiden har flere pristakere takke nei til prisseremonien av ulike årsaker, som Doris Lessing, Harold Pinter og Elfriede Jelinek. Utmerkelsen er uansett deres, liksom den nå tilhører Bob Dylan, heter det videre.

«Bob Dylan får prisen for å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen», heter det i juryens begrunnelse.

Bob Dylan må imidlertid holde sin Nobelforelesning innen seks måneder regnet fra 10. desember 2016 - det er det eneste kravet forbundet med tildelingen.

Svenska Akademien melder at mer informasjon kommer førstkommende fredag.

