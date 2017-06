BBC-ektepar tiltalt for overgrep mot mindreårige gutter

De to BBC-radiokjendisene står tiltalt for å begått usømmelige overgrep mot unge og mindreårige gutter i en skog - over en årrekke.

I følge aktor Miranda Moore, skal Julie Wadsworth, nå 60 år, ha hatt mange sexmøter med gutter i et parkområde, alt mens ektemannen Tony Wadsworth, nå 69, skal ha sett på.

Vedgår sexmøter

De påståtte overgrepene skal ha skjedd i et skogområde i Warwickshire mellom 1992 og 1996. Ekteparet har erkjent seksuell aktivitet med unge menn i skogen, men nekter for at de var mindreårige. De erklærte seg «ikke skyldig» etter tiltalen. Saken er omtalt både hos BBC selv og i en rekke av de største britiske mediene denne uken.

De to tiltalte er kjent for britiske radiolyttere som Wadsworth og Mayer, som er Julies etternavn på luften. De arbeidet ved BBCs tidligere studio i Birmingham. De ble siktet i april i fjor, da for overgrep mot i alt fire barn i alderen 11 til 15. De hadde da vært av luften i fire måneder.

Medvirkning

Julie skal også ha oppfordret en gutt om gangen til å delta i den seksuelle aktiviteten, men ektemannen er tiltalt for å ha stått vakt , og ifølge aktor dermed gjort seg skyldig i medvirkning:

Et vitne i saken sier at han har gjenkjent fru Wadsworth som kvinnen som hadde sex med ham da han var 14 år, ifølge aktor.

Tony Wadsworth nektet seg skyldig i 10 påståtte usømmelige overgrep, og kona Julie nektet seg skyldig i 12.

I sin forklaring sa 69-åringen at sexaktivitetene med fremmede menn var positivt for kona.

Han hevder at sex-handlingene i skogen kun skjedde to ganger, og at det var opp til tre fremmede menn med hver gang, men at de kunne være 16, 17 eller kanskje 18 år.