Red Bull-arving risikerer ti års fengsel for bildrap

Politiet i Thailand fastholder at Red Bull-arvingen Worayuth Yoovidhya vil bli stilt for retten, tiltalt for bildrap. Hittil har han ikke møtt i retten.

I 2012 skal den styrtrike 27-åringen ha kjørt på en politimann uten å stanse. Politimannen ble slept rundt 100 meter og døde av skadene han ble påført.

Sporet etter Worayuth Yoovidhyas delvis vrakede Ferrari ble fulgt tilbake til familiens luksusvilla. Red Bull-arvingen nektet imidlertid for å ha kjørt bilen og hevdet at det var husholderen som satt bak rattet.

Politiet godtok først denne forklaringen, men endret etter hvert syn og tok ut siktelse mot Worayuth. Denne er imidlertid ikke formelt forkynt, ettersom Red Bull-arvingen gjentatte ganger har unnlatt å møte i retten.

Heller ikke under torsdagens rettsmøte dukket han opp, ifølge sin advokat fordi han var på forretningsreise til Storbritannia. Neste rettsmøte er berammet 27. april.

Dersom Worayuth blir funnet skyldig i uaktsom kjøring med døden til følge, som er det alvorligste punktet i siktelsen, risikerer han opptil ti års fengsel.

Worayuths bestefar Chaleo Yoovidhya grunnla Red Bull sammen med østerrikeren Dietrich Mateschitz på 1980-tallet. Chaleo døde i 2012, 89 år gammel.