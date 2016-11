Bildet av kreftsyke Jessica (4) rørte en hel verden - nå er hun død

– Hun var en pappajente, skriver faren, som tok det sterke bildet av den kreftsyke datteren. Søndag døde hun.

Bildet av kreftsyke Jessica Whelan (4) gikk verden rundt tidligere denne måneden da hennes far delte et bilde av henne hvor hun vrir seg i smerte. Han sa da at han ville vise kreftens sanne ansikt. Bildet ble delt mer enn 17.000 ganger på Facebook.

Nå melder flere internasjonale medier at den fire år gamle jenta, som har kjempet mot kreftsykdommen i ett år, døde søndag. Faren, Andy Whelan, meddelte også hennes bortgang på Facebook.

– Jeg er både trist og lettet over å informere dere alle om at Jessica endelig har funnet fred klokken 07.00 denne morgenen. Nå lider hun ikke lenger, skrev han på sin facebookside Jessica Whelan – A fight against Neuroblastoma i går.

På denne siden har han gitt følgere oppdateringer på datterens tilstand gjennom hele sykdomsforløpet.

Ifølge The Guardian opprettet også Jessicas familie en nettside for å samle inn penger i oktober. Pengene skulle gå til å hjelpe Jessica for å gi henne så mye glede som mulig den korte tiden hun hadde igjen. De skal ha samlet inn nærmere 800.000 norske kroner. Nå skal pengene gå til forskning på barnekreft.

Gikk bort fredelig

– I går kveld lot hun meg endelig holde henne i armene mine og jeg fortalte henne hvor mye jeg elsker henne. Jeg fortalte henne igjen at det var greit for henne å lukke øynene og jeg kysset henne flere ganger, skriver faren hennes på Facebook-side og legger til:

– Det virker som om det var dette hun trengte for å endelig tillate seg selv å være komfortabel med å gå bort, og innen åtte timer tok hun sitt siste åndedrag.

Videre skriver han at hun var en pappajente fra start til slutt, og at hun gikk bort fredelig.

VG snakket med jentas far tidligere denne måneden etter at bildet av datteren hans gikk viralt.

– Hun er uvitende om prognosene for sykdommen hennes. Det har hun vært hele tiden, og selv om hun åpenbart kan føle at hun er syk, stiller hun ikke spørsmål om hva sykdommen går ut på. Hun er for ung til å forstå og for ung til å begripe det, sa han til VG.