Studie: Folk som bor nær motorveier har økt fare for demens

Folk som bor i nærheten av motorvei har økt risiko for å utvikle demens, viser en ny kanadisk studie.

En ny kanadisk studie kobler demens til tung trafikk. I studien, som er publisert i det anerkjente tidsskrifte The Lancet, har man fulgt 6,6 millioner kanadiere over en periode på ti år.

Den viser at de som bodde 50-100 meter unna en motorvei hadde fire prosent høyere risiko for å utvikle demens sammenlignet med de som ikke gjorde det.

For de som bodde 100-200 meter unna motorveien var risikoen for å utvikle demens forhøyet med to prosent.

Forbindelsen ble påvist også når faktorer som sosial status, røyking, BMI og utdannelsesnivå var tatt med, opplyser forskerne ved Public Health i Ontario til CNN.



Bekrefter svensk studie



– Flere og flere studier viser sammenheng mellom helseskader og luftforurensning på lavere nivåer enn tidligere, sier seniorforsker Marit Låg.

Hun er ikke overrasket over resultatene.

– En studie fra Umeå i fjor viste sammenheng mellom nivåer av luftforurensning og demens, men det må flere studier til for å fastslå at forurensning kan bidra til den type sykdom, sier Låg.

Den svenske studien viste at folk som puster inn mye eksos oftere rammes av demens.

Støy kan påvirke



Den kanadiske studien fokuserte på risikoen for utvikling av de nerverelaterte sykdommene Parkinson, Multippel Sklerose (MS) og demens.

I denne studien var det kun demens som viste seg å være direkte påvirket av den høye luftforurensningen. Forskerne tror årsaken kan være at det er mye lavere forekomst av Parkinson og MS.

Rapport fra 2014: Dødelig dårlig Oslo-luft

Forskningen knytter langtidseksponering av nitrogendioksid og spredningen av små partikler til den økte risikoen. Dette kan imidlertid ikke forklare hele effekten, mener forskerne, som viser til at støy og luftforurensing også kan være faktorer.

– Vi vet at at luftforurensing ved store veier er dårlig for den generelle helstilstanden. Denne siste studien forteller oss ikke hvorvidt den likke økningen i risikoen for demens skyldes indirekte effekter, eller om nærhet til trafikken påvirker demensens patologi. Uansett årsak viser studien at det er viktig at vi må rense luften i byene våre, sier professor ved University College i London, Rob Howard, til The Guardian.

Ifølge WHO lider 47 millioner mennesker av demens. Folkehelseinstituttet anslår at det er 104.500 tilfeller av demens i Norge.

Mindre luftforurensning de siste årene

WHO anslår at tre millioner mennesker dør som følge av luftforurensning hvert år.

På mandag viste målinger gjennomført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) at luftkvaliteten i Oslo denne dagen var dårligst i Europa. Drammen, Fredrikstad og Grenland kom også dårlig ut på målingene.

LUFTFORURENSNING I NORGE TORSDAG: Oversiktskart over luftforuresningen i Norge torsdag. FOTO: NILU

Værforholdene om vinteren gjør at forurensningen blir værende i lufta og nær bakken lenger. Fordi kald luft er tyngre enn varm luft, dermed blir den kalde og forurensede luften fanget under et lokk.

Datokjøring i Bergen onsdag

Torsdag var imidlertid luftforurensingen lav, til tross for kulde over store deler av landet, er luftforurensningen i Norge torsdag stort sett lav. Dette skyldes vind som bidrar til å rense luften forklarer forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Leonor Tarason.

Mindre helseskader forbundet med luftforurensning

De mest kjente helseplagene forbundet med luftforurensning er luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer.

–Det har blitt mindre forurensning i Norge de siste årene, hvordan samsvarer det med skadene som følge av forurensning?

– Helseskadene forbundet med luftforurensning har trolig gått noe ned de siste årene, men vi har også fått nyere studier som indikerer helseeffekter ved lavere nivåer av luftforurensning enn det man hadde tidligere, sier Låg ved Folkehelseinstituttet.

–Hvilke stoffer er verst?

– Det er svevestøvet.

–Hvordan påvirkes friske mennesker av forurensning?

– De kan oppleve irritasjon i luftveiene ved høye nivåer. Ved høye nivåer av luftforurensning over lang tid er det flere studier som indikerer økt risiko for å utvikle hjerte og karsykdommer eller lungesykdommer, forteller Låg.