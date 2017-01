30 biler i kjedekollisjon i Sverige

En kjedekollisjon med 30 personbiler inntraff torsdag formiddag i Sverige.

Minst fem personer er skadet i en kjedekollisjon mellom over 30 biler på E4 nord for Uppsala i Sverige, melder NTB.

Nødetatene ble varslet om sammenstøtet like etter klokken 10 torsdag.



– Da var det en mindre ulykke med to biler. Siden har det blitt fylt på med flere kjøretøy og akkurat nå er et 30-talls biler innblandet i ulykken, sier Johan Winsnes ved Storstockholms redningssentral.



Årsaken til ulykken er ikke kjent.

En og en halv time etter den første kollisjonen inntraff det ifølge SVT en ny kjedekollisjon. Denne gangen var det ti personbiler og en tømmerbil involvert. Ulykken skjedde på E4 bare et par mil nord for den første ulykkesplassen.