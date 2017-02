Brukte dukke for å snike i køen

En amerikansk bilist fikk en kjip start på dagen da han ble tatt på fersken med en svært uventet passasjer.

Av SIRI STENSLAND og RUNA RØED

Patruljefører i den amerikanske delstaten Washington, Todd Bartolac, tok tidlig fredag morgen (amerikansk tid) en bilist på fersken med en utstillingsdukke som passasjer. Bartolac oppdaget bilisten kjørende i et samkjøringsfelt.

– Dette kvalifiserer ikke for samkjøringsfeltet!



Loven om samkjøringsfeltene innebærer at man minst må ha med seg én passasjer i bilen for å kunne kjøre i et slikt felt. Samkjøringsfeltene er først og fremst tillatt for større biler, busser, motorsykler eller andre kjøretøy med to eller flere personer i.



Hendelsen ble først omtalt i et innlegg på Washington State Patrols facebookside sammen med et bilde av den unge damen som satt i passasjersetet. Det var ABC News som først omtalte saken.

Under bildet stod følgende:

«I tilfelle du ikke visste det.. dette kvalifiserer ikke for samkjøringsfelt!»

Begge hadde på seg setebelter

Det viste seg at dette kom til å koste bilisten dyrt ettersom statens nåværende bot for ulovlig kjøring i et samkjøringsfelt er 136 dollar, noe som tilsvarer rundt 830 norske kroner.

Ifølge ABC sa Bartolac at dukken var en av de mest livaktige han noensinne har sett.

Sjåføren ble straffet for å ha kjørt for fort, i tillegg til å ulovlig ha kjørt i samkjøringsfeltet.

– På den positive siden var de begge i det minste iført setebelter. #buckelup, skrev Bartolac på Twitter.