Bil kjørte ned folk på bussholdeplasser i Frankrike

Én person er død etter at en bil kjørte ned mennesker ved to busstop i byen Marseille i Frankrike, melder NTB.

Bilen kjørte inn i et busskur i Croix-Rouge i Marseilles 13.arrondissement, og gjentok like etter ugjerningen i et annet område som heter Valentine, skriver avisen La Provence.

Dette skal ha skjedd rundt klokken 08.15 i dag tidlig. En 42 år gammel kvinne skal være drept, ifølge FranceInfo og AFP.

Det er enda ikke klart om koalisjonen var en ulykke eller ikke. Politiet har rykket ut til stedet, og det foregår en politioperasjon, melder politiet på Twitter. Folk blir bedt om å unngå stedet.

En kilde i det franske politiet opplyser til Reuters at minst én person er drept, og at sjåføren ble arrestert på stedet.

– For øyeblikket har vi ikke noe informasjon om denne personens motiver, sier politikilden til Reuters.

Politiet skriver på Twitter at de ber folk unngå havneområdet Vieux-Port.

En mann er pågrepet, og ifølge politiets twitterkonto er politioperasjonen fortsatt ikke avsluttet. Ifølge regionalavisen La Provence skal mannen ha blitt pågrepet i et av de mest turisttette områdene i Marseille.