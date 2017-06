Bil kjørte inn i folkemengde i Newcastle

Flere er skadet etter at en bil kjørte inn i en muslimsk folkemengde som hadde vært samlet til eid-bønn.

Politiet fikk melding klokken 9.14 lokal tid om at et kjøretøy hadde kollidert med fotgjengere utenfor Westgate Sports Center i Newcastle i Storbritannia.

På Twitter skriver Northumbria Police at de jobber for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd, men så langt tror de ikke det dreier seg om et terrorangrep.

Seks personer er bekreftet skadet. Blant dem er tre barn og tre voksne, opplyser North East Ambulanse Service ifølge ITV.

En 42 år gammel kvinne er pågrepet og satt i varetekt, opplyser politiet.

Nødetatene arbeider fortsatt på stedet for hendelsen.

Hundrevis av muslimer hadde samlet seg for å markere avslutningen på den islamske fastemåneden ramadan med en felles eid-bønn og var på vei til å dra da hendelsen skjedde på en parkeringsplass, melder lokalavisen The Chronicle.

– Kvinnen mistet kontrollen over bilen og kjørte over noen folk, sier Asif Anwar (29) som var vitne til hendelsen til avisen.

– Det var kaos, alle fikk panikk, folk vet rett og slett ikke hva som foregår i disse dager. Terrorisme er det alle tenkte på umiddelbart, sier Anwar med henvisning til terrorangrepet mot Finsbury-moskeen i London sist uke.

En lege sier til BBC at han har blitt fortalt av folk på stedet at sjåføren var på vei ut av en parkeringsplass da bilen plutselig kjørte inn en gruppe mennesker.

Et annet vitne beskriver overfor The Chronicle at bilen fortsatte å kjøre mens folk prøvde å stoppe den.

– Det var mange barn der, folk hadde samlet seg for å be. Min mann sa han så bilen kjøre på rundt seks eller syv personer, sier Magdalena Lukasha til avisen.