Tyskland: Nesten 10 angrep på flyktninger hver dag

BERLIN (VG) Hver dag blir 10 flyktninger angrepet i Tyskland. Landet kritiseres for å gjøre for lite for å bekjempe hatkriminalitet.

Hatkriminaliteten har økt etter at Tyskland ble det viktigste europeiske vertslandet for mennesker på flukt, da flyktningkatastrofen rammet.

I fjor ble det registrert 3.500 angrep mot flyktninger og asylmottak i Tyskland. 2.500 av angrepene var mot enkeltpersoner.

I hatangrepene på flyktninger, ble 560 mennesker skadd, blant dem 43 barn, viser en ny kartlegging fra det tyske innenriksdepartementet.

1000 av angrepene var på flyktningenes bosted.

Et av tilfellene som sjokkerte i fjor, var da en gruppe mennesker i Bautzen, øst i Tyskland, jublet og klappet da et asylmottak gikk opp i flammer.

– Regjeringen fordømmer volden på det sterkeste, heter det i uttalelsen fra innenriksdepartementet.

ASYLMOTTAK I BRANN: Brannmenn jobber med å slukke en brann på asylmottaket i Goessweinstein i Bavaria i august. Årsaken til brannen er ikke kjent. FOTO: AFP

Kritiseres for ikke å gjøre nok



TYSKLAND: ANGREP PÅ FLYKTNINGER * 3.533 angrep på flyktninger og asylmottak i 2016 * 2.545 angrep på enkeltpersoner med flyktningstatus * 560 skadet i angrepene, av disse 43 barn * 988 angrep på bosted * 217 angrep på flyktningorganisasjoner og frivillige (Kilde: Det tyske innenriksdepartementet)

En nynazist ble denne måneden dømt til åtte års fengsel for å ha brent ned en idrettshall som var planlagt brukt som flyktningmottak. Verdier for nærmere 31 millioner kroner gikk opp i flammer.

Amnesty International kritiserer Tyskland for å ikke ha gjort nok for å hindre fremveksten av rasistisk hatkriminalitet mot flyktninger. Ifølge en rapport fra organisasjonen er det 16 ganger så mange angrep mot asylmottak i 2015, som i 2013.

Opposisjonspolitiker Ulla Jelpke fra venstrepartiet Die Linke, legger skylden for volden på de høyreekstreme. Hun ber regjeringen gjøre mer for å stanse hatkriminaliteten.

– Må folk dø før høyrevolden ses på som et alvorlig sikkerhetsproblem i Tyskland? Vi opplever nå nærmere ti angrep om dagen, understreker Jelpke til den tyske nyhetsgruppen Funke.

MERKEL MED ÅPNE ARMER: Den syriske flyktningen Anas Modaman får en selfie med Angela Merkel i Berlin. Ikke alle tyske politikere er like åpen for å ta imot så mange flyktninger, som Merkel ønsker. FOTO: REUTERS

Innvandring viktig i valgkampen.



Flyktningers sikkerhets tas svært alvorlig, understreker myndighetene.

– Folk som har flyktet fra sine hjem og søkt beskyttelse i Tyskland, skal føle seg trygge, heter det i uttalelsen fra departementet.

Forbundskansler Angela Merkels «velkommen-politikk» ledet til at Tyskland tok imot mer enn 890.000 asylsøkere i 2015. Landet tok mot langt færre i fjor, rundt 280.000 asylsøkere.

Tyskland har de siste årene blitt mer politisk polarisert, med sterke fronter mellom dem som støtter Merkels åpne linje mot flyktningene, og dem som er uenige med henne.

Det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) har hatt en kraftig vekst i sine tre år som parti. Deres partileder har sjokkert med uttalelser om at politiet skal kunne skyte mot flyktninger.

Innvandring vil bli et viktig tema i Tysklands kommende valg, den 29. september.

