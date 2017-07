PARIS (VG) De 220 politibetjentene fra Berlin skal ha oppført seg så utagerende at de ble sendt hjem fra oppdrag i Hamburg. Unnskyldningen var at de «kjedet seg».

Berlin-politiet var kalt inn som forsterkninger i forbindelse med det nært forestående G20-møtet i Hamburg, og tydeligvis var ikke dagene begivenhetsrike nok for de 220 fra hovedstadspolitiet.

Vitner på stedet der politibetjentene var innlosjert forrige helg, har beskrevet at de besøkende var fulle, hadde sex på offentlige steder og misbrukte våpen.

Anklagene er nå bekreftet fra politiet.

– Denne oppførselen er pinlig for Berlin-politiet, sier Thomas Neuendorf, talsmann for Berlin-politiet, til Berliner Morgenpost.

« Ingen TV»

Tjenestemennene utenbys fra bodde i et tidligere flyktningmottak utenfor Hamburg, i den lille nabobyen Bad Segeberg.

Innbyggerne her skal på et tidlig tidspunkt ha klaget over rølpete oppførsel og hærverk. De skal ha sett flere politi som urinerte på rekke og rad på offentlig sted, og en betjent i badekåpe som svingte rundt på tjenestevåpenet sitt, ifølge DW.

Talsmann Neuendorf har, etter saken ble kjent, måttet forklare seg på vegne av Berlinpolitiet i mange kanaler og aviser.

– De kjedet seg. Det var ingen TV, sier polititalsmannen til Die Welt.

– Men man kan ikke ha sex sånn ute i det fri!, understreker han videre i intervjuet, og bemerker at det her faktisk ikke er snakk om en klassetur for 16-åringer, men politi på tjenestereise.

EKSTRA STYRKER: I forbindelse med G20-møtet som begynner i Hamburg på fredag, er det tilkalt politi fra hele Tyskland til byen. Nå har altså noen av dem måtte vende hjem igjen. FOTO: REUTERS

Slipper straff

Onsdag morgen ble det klart at de som tysk presse har døpt « Party-polizisten» slipper unna uten videre konsekvenser. En intern undersøkelse har vist at det ikke er nødvendig med strafferettslige tiltak, melder Inforadio. Forholdet er likevel kritikkverdig, skriver Berlins politisjef Klaus Kandt på twitter.



Den festglade gjengens egentlige oppdrag i Hamburg, var å hjelpe det lokale Hamburgpolitiet med å sørge for at sikkerheten er god nok før Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel og andre lederne av verdens 20 største økonomier, møtes til topptreff nå i helgen. Også Norges statsminister Erna Solberg er i år invitert som gjest til G20.

Det er uklart hvor mange av de 220 fra Berlin-politiet som deltok i festingen, og hvorvidt også lokale var med. Delstatsmyndighetene i Hamburg har likevel sørget for at alle de 220 besøkende sendes hjem til Berlin.