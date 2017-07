Kina utvider sitt pandadiplomati

PARIS (VG) At Kina låner ut pandaer til Tyskland bare dager for toppmøtet G20 starter, er et tegn på et tettere forhold mellom landene.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Det er ikke hver dag at mektige statsledere tar seg tid til en tur i dyreparken, men onsdag troppet Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Kinas president Xi Jinping fornøyd opp i Berlins dyrehage for å ønske velkommen den fire år gamle binna Meng Meng («søt drøm») og hennes 7 år gamle følgesvenn Jiao Qing («skatt») til tysk jord.

De to kjempepandaene er en gave fra Kina, med ønske om et enda tettere forhold mellom verdens største og tredje største eksportnasjon. De utrydningstruede bjørnene lånes kun ut til dyrehager i land som Kina har gode relasjoner til, så Tyskland er nå i en eksklusiv klubb av 7 europeiske land som kan skilte med panda i park.

Toppolitikerne legger ikke skjul på hvor viktige de svart-hvite bamsene er for bilaterale relasjoner.

– Jeg håper dette paret kjempepandaer vil fungere som utsendte for vennskapet mellom Kina og Tyskland. Vi må forsterke samarbeidet om utdanning, kultur, teknologi, forskning, media (…) implementere visa-relaterte tiltak og bringe landene nærmere hverandre, sier den kinesiske presidenten i en uttalelse til tysk media.

VG besøkte franske «pandadiplomater» : Slik utnytter Kina at verden elsker pandaer

«Propa-panda»



Dersom vertslandet for pandaene tar politiske beslutninger kineserne ikke liker, kan Kina trekke sine «diplomater» tilbake. Den tyske avisen Bild har døpt statsledernes visitt hos de pelskledde som et eneste langt «propa-panda show», og flere menneskerettighetsorganisasjoner er kritiske til den tilsynelatende hjertevarme velkomsten Kina får.

Tross den gode tonen mellom statslederne i dyreparken, har Tyskland i det siste kritisert kineserne både for nettspionasje og landets behandling av den kreftrammede demokratiforkjemperen og nobelprisvinneren Liu Xiaobo.

Det har vært forventet at Lius sak kan bli tatt opp med Kinas president under Tysklandsbesøket denne uken, men da Jinping og Merkel møtte pressen onsdag, ble ikke Liu Xiaobo nevnt, og de to svarte heller ikke på noen spørsmål fra pressen, skriver AP.

PÅ JOBB: Kjempepandaen Meng Meng ( «søt drøm») har begynt på livet som diplomat, og skal bo i Berlin de neste 15 årene. FOTO: REUTERS

FAKTA: «PANDADIPLOMATER» * 7 Europeiske dyrehager har kinesiske kjempepandaer til låns: Tyskland, Nederland, Frankrike, Østerrike, Belgia, Skottland og Spania. Utenfor Europa har blant andre USA, Malaysia, Canada og Singapore pandaer.

* København venter på å motta et pandapar i løpet av 2018.

* Alle har kommet i forbindelse med signering av viktige avtaler med Kina eller diplomatiske besøk. Avtaler om uran, selkjøtt og energi er blant eksemplene.

* Rundt 1800 pandaer lever ville i Kina, mens rundt 400 på verdensbasis er i fangenskap. ( Kilder : Giant Panda Gobal, France24.com, Berlingske Tidende)

Lager allianser før G20

Etter at Donald Trump gjorde verdenspolitikken mindre forutsigbar for mange statsledere, mener flere eksperter at Merkel nå søker allierte i andre land enn USA, og at Xi Jinpings besøk er et tegn på dette.

Fredag og lørdag samles verdens 20 største økonomier, representert ved blant andre Trump, Merkel og Jinping, for å stake ut fremtiden under G20-møtet i Hamburg.

Merkel, som åpent har kritisert Donald Trump for å trekke USA ut av Parisavtalen om kutt i klimagassutslipp, håper å få til en klar uttalelse fra de øvrige 19 storøkonomiene om støtte til avtalen, slik at Trump blir stående alene igjen i sin motstand, sier en EU-tjenestemann til NTB. Kina vil da være en viktig partner å ha med seg.

Kjempepandaene skal være 15 år i Berlin på et program for å fremme pandastammens vekst. Dette er ikke første gang Tyskland får slike bjørner til låns: Den forrige, Bao Bao, kom i 1980, og døde i 2012.