Ordfører funnet drept på kirkegård i Belgia

Belgisk politi har pågrepet en 18-åring som mistenkes for å ha skåret over halsen og drept den 71 år gamle ordføreren i småbyen Mouscron.

71 år gamle Alfred Gadenne ble funnet død på kirkegården i Mouscron, en industriby nær grensen til Frankrike, mandag. Han pleide hver dag å åpne og stenge porten til kirkegården.

Tirsdag meldte belgiske medier at en 18 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha drept ordføreren. 18-åringen skal ha skåret over strupen på ordføreren som hevn for at den unge mannens far, som tidligere var ansatt i kommunen, fikk sparken og deretter begikk selvmord i 2015.

Saken har rystet Belgia, og statsminister Charles Michel skriver på Twitter at ordføreren var godt likt av alle. På den andre siden av grensen, i nabobyen Lille, har ordfører Martine Aubry uttalt at hun er forferdet over at Gadenne er drept.