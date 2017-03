Mann forsøkte å kjøre inn i folkemengde i Belgia - hadde våpen i bilen

Belgisk politi har pågrepet en mann som i stor fart kjørte inn i en gågate i havnebyen Antwerpen. Mannen, som er fransk statsborger, hadde våpen i bilen.

Den belgiske påtalemyndigheten opplyser at det er funnet både en rifle, kniver eller lignende våpen og en beholder med ukjent væske i bilens bagasjerom, melder NTB.

Mannen kjørte ifølge politiet inn i Meir-gaten i 11-tiden torsdag. Folk i gaten greide å hoppe til side da bilen kom, og det er ikke meldt om skadde etter hendelsen. Sjåføren av bilen ble pågrepet.

– En mann iført kamuflasjeklær ble ført bort fra stedet, opplyste politiet under en pressekonferanse i ettermiddag.

Rask kontroll

Politisjefen i Antwerpen, Serge Muyters, sier ifølge BBC at aksjonen gikk fort.

– Våre kolleger i militæret så det som skjedde og forsøkte å stoppe bilen. Men sjåføren kom seg fri og kjørte på rødt lys gjennom et lyskryss, sier Muyters.

– Deretter kom politiet raskt til og tok kontroll over bilen og sjåføren, forteller politisjefen.

En bombegruppe ble også sendt til åstedet for å inspisere bilen.

Et år etter terrorangrepene

Ifølge politisjefen i Antwerpen, Serge Muyters, er den pågrepne mannen av nordafrikansk opprinnelse. Mannens identitet og eventuelle motiv er ikke kjent.

Forsøket på å kjøre inn i folkemengden skjer en dag etter at en 52 år gammel mann kjørte ned et titalls gående på Westminster Bridge i London og deretter angrep en politimann med kniv. Angrepet skjer også et år og en dag etter terrorangrepene i Brussel, da minst fire menn koordinerte to bombeangrep i den Belgiske hovedstaden.

Først gikk det av en bombe på flyplassen Zaventem klokken 08.00, før enda en bombe gikk av i en t-bane-vogn på stasjonen Maalbeek – litt over en time senere.

Terroren krevde 32 ofre, og 270 ble skadet i angrepene.