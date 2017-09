Dansk kvinne iført nikab avvist ved belgisk grense

Kvinnen ble avvist da hun ikke ville vise ansiktet sitt. Den danske innvandringsministeren retter en stor takk til belgiske myndigheter.

Belgias statssekretær for asylsaker, Theo Francken, opplyser på Twitter at en dansk kvinne ble avvist og deportert ved Belgias grense fordi hun ikke ville ta av seg nikaben for identifisering.

Den danske statsborgeren kom fra Tunis til flyplassen i Belgias hovedstad, Brussel.

Det skriver den danske avisen Ekstra Bladet.

I Belgia skal det siden 2011 ha vært forbudt å bære nikab, burka og andre klær som dekker ansiktet på offentlig sted.

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) skal ha opprettholdt Belgias forbud i juli, da de avviste klager fra to kvinner som gikk med nikab, ifølge Al Jazeera.

Domstolen mente at loven ikke var diskriminerende, og at den ikke gikk ut over retten til privatliv, familieliv eller religionsfrihet.

Den danske innvandringsministeren Inger Støjberg skal ha blitt informert om hendelsen, ifølge Franckens twitter-post:

Ønsker lignende prosedyrer i Danmark

Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti etterlyser nå handling fra den danske innvandringsministeren.

– Det er bekymringsverdig at vi har danske statsborgere, som har nektet å la seg identifisere overfor Schengen-myndighetene, i dette tilfellet i Belgia, sier han til Ekstra Bladet.

Han mener det er avgjørende at innvandringsministeren kommer på banen og redegjør for hva reglene er i Danmark.

– Kan man komme inn gjennom den danske grensekontrollen uten å identifisere seg i forhold til de papirer man har, krever vi, at man tar nikab eller burka av, så det er mulig å identifisere, sier politikeren, som nå ønsker lignende prosedyrer ved de danske og belgiske grensene.

Innvandringsminister Støjberg skriver dette i en skriftlig kommentar til den danske avisen:

– Det skal rettes en stor takk til de belgiske myndigheter og min gode kollega Theo Francken. Det er fullstendig avgjørende at vi ikke slipper folk inn, som ikke kan identifisere seg, skriver hun.